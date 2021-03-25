《小朋友睇樓團》小主持Neo哥和妹豬Scarlett講樓已經無難度，今次就加入小任務，成功完成任務有小禮物。聽完開場白，Neo士氣激昂地說：「妹豬我哋一定要贏！」隨即追問：「入面係咪珍貴嘢？黃金？錢？iPhone？」OMG！人仔細細做金錢奴隸，大錯特錯！小編想你哋知道，物輕情義重。哼！咁曳曳，小編就將你哋當日互爆情史公諸於世。

兩兄妹一估就中單位約1,600方呎，叫價約3,000萬元，點解咁叻？哼！原來與小編由中環坐船入愉景灣時，竟然偷睇小編WhatsApp。今次目的地是愉景灣低密度項目悅堤，合共17幢，每幢地下至6樓，發展商將全幢分開3個複式單位出售，分別為地下及1樓連花園、2樓及3樓、5至6樓連天台。今次睇一個頂層連天台單位，實用面積1,691方呎，業主正是去年11月兩兄妹睇過九龍塘6.8億元豪宅的業主所有。講返少少，業主花8,000萬元興建九龍塘大屋花了8年，興建期間住邊？就在2015年以約3,200萬元買入這個單位住吓，現在想回新加坡，就將香港物業全數出售，而這單位叫價3,300萬元。

單位是5至6樓的頂層複式，不像一般複式單位由下而上的佈局，而是6樓設客飯廳連廚房，不設睡房，內置樓梯落下一層是睡眠區，有兩個套房。每幢內設升降機，兩兄妹坐升降機到6樓開始今次任務。步入單位，小編被客廳全落地玻璃開揚海景吸引住了，遠望香港島，再遠望是南丫島，但兩兄妹卻被方形飯桌上的任務卡捉住用神，第一個任務是：「請用30秒形容客廳」。

Neo哥先說：「呢個客廳好靚，有金碗，有蝴蝶碟，有紫色咕(口臣)，仲有好靚嘅雕塑。」妹豬接力，Neo忍唔住話妹豬抄襲。兩人首次挑戰失敗！Neo再接再厲，「呢張枱隻象（擺設）that is not necessary。呢個枱就necessary，可以同我爹哋媽咪食飯。（有6張櫈會請邊個食飯？）我哋4個再加2個朋友，我最鍾意嘅朋友係Aiden。（有無女朋友仔呀？）無。」妹豬爆料：「有！」Neo即刻打斷妹豬話柄說：「佢有4個男朋友！（妹豬已擺出『殊』的手勢）仲有阿A（化名），返咗日本，佢（妹豬）就好傷心，喺度喊呀！」妹豬衝前冚實Neo把口，場面失控，攝製隊頓變擂台評判將兩人拉開。稍事休息，回歸正題，Neo講樓吧，「呢張（飯桌）凳唔舒服呀，好似上次嗰張5,000蚊一張嘅藍色凳咪好啲囉。因為呢張凳好硬，係膠嚟，要用絲去整先靚……梳化唔係好舒服，我屋企梳化可以拉出來當床，仲有白色好容易污糟。」

介紹返單位開揚景觀呢，妹豬話：「出面見到海、商場……（遠望3支煙囪係咩島？）迪欣湖……」Neo今日好fit，糾正妹豬話：「迪欣湖唔係一個島嚟，係迪士尼一個resort。」好喇，一齊過關，接受第二關看圖尋寶的挑戰。

耳聽八方的Neo說：「我聽到boss BB（業主）買咗士多啤梨同薯片，擺咗喺邊呀？我要食啲啲呀……我今日有啲啲high，我會分畀你哋食。」等陣先食啦，來闖第二關吧，貼士是，任務卡在下層，他得戚地說：「呢層（6樓）都無晒房，已經知喺下面，所以你嘅貼士係unnecessary。」都說自大惹的禍，在內置樓梯可搵到任務卡，卻盲舂舂落下層睡房區亂搵一餐，惟有再提場：「上面嗰層呀！」有咗提場，唔使一分鐘，順利過關。

下層設2間套房，兩兄妹自動波硬銷套房幾正幾靚，都未搵到任務卡藏在何處，兜了幾圈，妹豬推開浴室趟門終於發現第三個任務「請在10秒內介紹廁所」，Neo搶答：「我鍾意洗手盆，好靚圓形浴缸，仲可以睇電視。（滿意浴室嗎？）我覺得可以加一個rainbow shower喺門口，可以淋水，就好靚。仲有電視可以大啲啲。我有個問題：點解無地方wee-wee？」妹豬好醒，發現一道玻璃查實是廁所門，令哥哥都忍唔住讚她好叻。

完成3項任務，尚欠一關就可以完成任務拎獎品，小朋友時而天真，時而蠱惑，妹豬跟小編說悄悄話：「你可唔可以話畀我聽最後一個密碼？」小編答，你可唔可以完成最後一個任務？哈哈，去吧，最後一關在天台。

查實今次單位的infinity pool擺天台個位好正，踎低望會望到連接香港島成海天一色，但任務是「泳池旁進行1分鐘才藝表演」，兩兄妹耳邊悄悄話，然後妹豬唱：「You were the shadow to my light...」Neo伴舞，呢首係挪威歌手Alan Walker的《Faded》，太精采！過關。儲齊密碼，飛奔落樓開寶箱。

寶箱一開，係兩個公仔，兩兄妹表情失望，Neo表示：「好悶，只係一個公仔，唔係失望，不是最好，只是可以接受。」妹豬就話：「It’s fine！會擺喺衣櫃做裝飾囉！」Neo話想要遊戲機。妹豬就想要一張信用卡買法拉利，要滿18歲先可以申請信用卡㗎！妹豬眼神堅定地說：「Break the law！」喂！兩兄妹，其實今次呢兩份禮物係按你爹哋意思去買，入面都是父親的心意。記住！世界上最幸福的小朋友就是有父母愛錫。

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