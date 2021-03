《小朋友睇樓團》小主持Neo哥和妹豬Scarlett講樓已經無難度,今次就加入小任務,成功完成任務有小禮物。聽完開場白,Neo士氣激昂地說:「妹豬我哋一定要贏!」隨即追問:「入面係咪珍貴嘢?黃金?錢?iPhone?」OMG!人仔細細做金錢奴隸,大錯特錯!小編想你哋知道,物輕情義重。哼!咁曳曳,小編就將你哋當日互爆情史公諸於世。

兩兄妹一估就中單位約1,600方呎,叫價約3,000萬元,點解咁叻?哼!原來與小編由中環坐船入愉景灣時,竟然偷睇小編WhatsApp。今次目的地是愉景灣低密度項目悅堤,合共17幢,每幢地下至6樓,發展商將全幢分開3個複式單位出售,分別為地下及1樓連花園、2樓及3樓、5至6樓連天台。今次睇一個頂層連天台單位,實用面積1,691方呎,業主正是去年11月兩兄妹睇過九龍塘6.8億元豪宅的業主所有。講返少少,業主花8,000萬元興建九龍塘大屋花了8年,興建期間住邊?就在2015年以約3,200萬元買入這個單位住吓,現在想回新加坡,就將香港物業全數出售,而這單位叫價3,300萬元。

單位是5至6樓的頂層複式,不像一般複式單位由下而上的佈局,而是6樓設客飯廳連廚房,不設睡房,內置樓梯落下一層是睡眠區,有兩個套房。每幢內設升降機,兩兄妹坐升降機到6樓開始今次任務。步入單位,小編被客廳全落地玻璃開揚海景吸引住了,遠望香港島,再遠望是南丫島,但兩兄妹卻被方形飯桌上的任務卡捉住用神,第一個任務是:「請用30秒形容客廳」。

Neo哥先說:「呢個客廳好靚,有金碗,有蝴蝶碟,有紫色咕(口臣),仲有好靚嘅雕塑。」妹豬接力,Neo忍唔住話妹豬抄襲。兩人首次挑戰失敗!Neo再接再厲,「呢張枱隻象(擺設)that is not necessary。呢個枱就necessary,可以同我爹哋媽咪食飯。(有6張櫈會請邊個食飯?)我哋4個再加2個朋友,我最鍾意嘅朋友係Aiden。(有無女朋友仔呀?)無。」妹豬爆料:「有!」Neo即刻打斷妹豬話柄說:「佢有4個男朋友!(妹豬已擺出『殊』的手勢)仲有阿A(化名),返咗日本,佢(妹豬)就好傷心,喺度喊呀!」妹豬衝前冚實Neo把口,場面失控,攝製隊頓變擂台評判將兩人拉開。稍事休息,回歸正題,Neo講樓吧,「呢張(飯桌)凳唔舒服呀,好似上次嗰張5,000蚊一張嘅藍色凳咪好啲囉。因為呢張凳好硬,係膠嚟,要用絲去整先靚……梳化唔係好舒服,我屋企梳化可以拉出來當床,仲有白色好容易污糟。」

介紹返單位開揚景觀呢,妹豬話:「出面見到海、商場……(遠望3支煙囪係咩島?)迪欣湖……」Neo今日好fit,糾正妹豬話:「迪欣湖唔係一個島嚟,係迪士尼一個resort。」好喇,一齊過關,接受第二關看圖尋寶的挑戰。

耳聽八方的Neo說:「我聽到boss BB(業主)買咗士多啤梨同薯片,擺咗喺邊呀?我要食啲啲呀……我今日有啲啲high,我會分畀你哋食。」等陣先食啦,來闖第二關吧,貼士是,任務卡在下層,他得戚地說:「呢層(6樓)都無晒房,已經知喺下面,所以你嘅貼士係unnecessary。」都說自大惹的禍,在內置樓梯可搵到任務卡,卻盲舂舂落下層睡房區亂搵一餐,惟有再提場:「上面嗰層呀!」有咗提場,唔使一分鐘,順利過關。

下層設2間套房,兩兄妹自動波硬銷套房幾正幾靚,都未搵到任務卡藏在何處,兜了幾圈,妹豬推開浴室趟門終於發現第三個任務「請在10秒內介紹廁所」,Neo搶答:「我鍾意洗手盆,好靚圓形浴缸,仲可以睇電視。(滿意浴室嗎?)我覺得可以加一個rainbow shower喺門口,可以淋水,就好靚。仲有電視可以大啲啲。我有個問題:點解無地方wee-wee?」妹豬好醒,發現一道玻璃查實是廁所門,令哥哥都忍唔住讚她好叻。

完成3項任務,尚欠一關就可以完成任務拎獎品,小朋友時而天真,時而蠱惑,妹豬跟小編說悄悄話:「你可唔可以話畀我聽最後一個密碼?」小編答,你可唔可以完成最後一個任務?哈哈,去吧,最後一關在天台。

查實今次單位的infinity pool擺天台個位好正,踎低望會望到連接香港島成海天一色,但任務是「泳池旁進行1分鐘才藝表演」,兩兄妹耳邊悄悄話,然後妹豬唱:「You were the shadow to my light...」Neo伴舞,呢首係挪威歌手Alan Walker的《Faded》,太精采!過關。儲齊密碼,飛奔落樓開寶箱。

寶箱一開,係兩個公仔,兩兄妹表情失望,Neo表示:「好悶,只係一個公仔,唔係失望,不是最好,只是可以接受。」妹豬就話:「It’s fine!會擺喺衣櫃做裝飾囉!」Neo話想要遊戲機。妹豬就想要一張信用卡買法拉利,要滿18歲先可以申請信用卡㗎!妹豬眼神堅定地說:「Break the law!」喂!兩兄妹,其實今次呢兩份禮物係按你爹哋意思去買,入面都是父親的心意。記住!世界上最幸福的小朋友就是有父母愛錫。

