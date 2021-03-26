「新疆棉」風波越演越烈，其中日本無印良品中國總部，接受《環球時報》訪問時，表明「我們並沒有抵制新疆棉，而且我司有在使用新疆棉。」同時，中國官網亦顯示大量新疆棉製成產品。

良品計画通過電郵發聲明稱，「我們一直在關注關於新疆維吾爾自治區，少數民族歧視和強迫勞動的各種報告和新聞報導，極為關注。」聲明指，「不能容忍諸如強迫勞動等任何形式的侵犯人權行為。」

公司表示，正盡一切努力，按照包括《聯合國工商企業與人權指導原則》在內的國際規範尊重人權。正在實施各種措施「以提高我們供應鏈的透明度，並防止我們的供應鏈中有包括強迫勞動在內任何侵犯人權的行為」同時加強對供應鏈公司盡職審查，如有必要，將考慮與合作伙伴「終止業務關係」。

無印良品捲入「新疆棉」風波，其日本上市母公司良品計画（Ryohin Keikaku），今股價一度跌近7% ，收市仍報跌逾3%，市值單日蒸發244億日元，相當於17.33億港元。

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