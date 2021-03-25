長實（1113）上周公佈新財技。簡單而言，李嘉誠基金會將一部份資產賣給長實，作價170億元，用新發行股票支付；李嘉誠基金會在未來兩年，每年會額外支付9億元股息。同時，長實在公開市場以51元回購相同份額的股票。如果兩項交易成功獲通過，李嘉誠基金會將會持有超過一成股權，李氏家族則持有約45%長實股權。

坊間有指這個財技是為未來私有化長實鋪路，個人認為這個機會最低，原因是長實目前市賬率（PB）僅得0.5，以李家持股超過三成，加上財政實力，可以隨時私有化，無須大搞財技。

至於李澤鉅所說的「股價靚啲」，理所當然地只透露一部份原因。要股價靚，除了大股東買股票外，公司也可以進行回購托價。有趣的是，長和（001）在公佈業績後股價大跌，公司開始回購股票；但長實每年均獲股東授權，可以回購最多10%股票，但公司自2018年9月起未曾回購。

長實一直有龐大現金儲備，但從不回購，反而等埋李嘉誠基金會入股後，才在公開市場收購股票。個人猜測，這個交易，李嘉誠基金會得到價值170億元的長實股票，也就是約340億元長實資產。即使之後兩年還須付出18億元股息，但長實有45%由李氏家族持股，故實際派出街只得約10億元，以物換物多賺160億元，還未計算被長實收購的資產也提供現金流回報，故此刁絕對超值。

另一方面，如果有留意李嘉誠基金會的董事會成員，不難發現大部份是長和及長實現任董事或李氏親屬，唯獨「紅顏知己」周凱旋與兩家公司沒有任何關係。財技之後，周凱旋會否進入長實董事會，「改造」公司偏向保守的營運及投資風格，似乎更值得投資者關注。

筆者為證監會持牌人

徐風

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