東方海外

東方海外（316）公佈截至去年底止全年業績，期內收入增19%至81.91億美元，純利則降約33%至9億美元，末期息及特別息合共每股派136.86美仙。

東方海外表示2020年成績驕人，核心集裝箱運輸和物流業務取得史上最高收益，去年初疫情對全球影響開始顯現，市場和客戶預測表明需求水平會大幅下降，但事實上，需求幅度和持續的時間均未如預期般嚴重。自6月後，集裝箱航運業務狀況一直改善，消費需求開始走強，各條航線的艙位需求亦隨之急劇增加。

東方海外回顧，去年其團隊不僅要應付突如其來的重大需求波動，還要應對在各個碼頭和供應鏈不同的封鎖措施，及防疫引發的勞動力不足問題，且隨越來越多航線推出，碼頭擁堵以及集裝箱短缺，令這些問題變得日趨嚴重。

泡泡瑪特

泡泡瑪特（9992）公佈截至去年底止全年業績，收入升49%至25.13億元人民幣，純利增16%至5.23億元人民幣，末期息每股14.94分人民幣。

泡泡瑪特指去年一共銷售超過5,000萬個潮流玩具。8月上市的MOLLY的一天系列，截至2020年底單銷售額破人民幣1億元，網上收入方面全年則增72%至4.66億人民幣。去年公司於中國新開業76間分店，至187間分店。9月，我們的首家海外門店在韓國首爾開業。

公司表示，年內仍以藝術家發掘、IP運營、消費者觸達及潮流玩具文化的推廣為主要業務重點。

龍湖集團

龍湖集團（960）公佈2020年全年業績，截至去年底，全年股東應佔溢利200億元人民幣（下同），按年增長9%，每股盈利3.41元。派末期息1.03元；全年營業額增長22.2%至1845.5億元，其中物業投資業務收入同比增長30.9%至75.8億元。

主席吳亞軍表示，疫情改變了環境與發展格局，而房地產行業對經濟增長貢獻穩定，集團全年商品房銷售額突破17萬億元，全年穩步實現合約銷售2,706億元，同比增長11.6%。中央政府落實「房住不炒」主基調下，加速企業分化的同時，行業健康發展的路徑越加清晰，集團平均融資成本進一步降低至4.39%，淨負債率維持在46.5%低位，現金短債比4.24倍。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！