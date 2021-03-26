這幾天油價大上大落，本來美國庫存上升，加上歐洲疫情惡化，令美國期油大跌至57美元水平，但因蘇彞士運河的意外，有機會令超過1300萬桶原油不能如期付運，油價又收復部份失地，執筆之時重回61美元，本欄推介的Suncor（SU）也難免跟隨油價波動，不過說開加拿大石油企業，有一家下游公司叫安橋（ENB），油價大跌完全沒有影響其股價，更因蘇彞士運河事件令股價上漲，息率達7厘，合「好息」之徒口味，有機會再談。

從事下游業務的石油企業，性質比較像公用/基建股，最近一些巨型公用股有動作，值得投資者參考公用股目前有否被嚴重低估。英國國家電網（NG）最近以監管資產價值（RAV）的1.73倍購入同業的電網資產，巧合的是，香港的長實（1113）亦於同日宣佈購入關聯的李嘉誠基金會基建資產。

本來長實買入關聯人士的資產，作價合理與否，可以是口同鼻拗，但NG的交易可以作為客觀指標。長實以170億港元買入關聯人士的資產，若以RAV 1.73倍作價，約值250億港元，至少可以說，長實管理層買入的基建資產，較NG的抵買。

對投資者更重要的啟示，是在英國擁有豐厚基建資產的長江基建（1038），若也以RAV 1.73倍作估值，單計其英國的水務、配電及配氣公司資產，已達每股42.8港元，再計及英國其他業務如鐵路，和歐洲、美洲、大洋洲和亞洲的基建項目，估值一定遠超過現在的45港元水平。目前股息率達5.4厘，同系的長和（1）和長實都因去年疫情關係減派息，唯獨長建企硬不減，剛剛公佈業績還象徵性的加派一分錢息，延續多年漸進增加派息的政策。

王弼有多年投資長建的經驗，上一次沽售長建的時候，應是於2017年70元附近，之後股價一直下跌，去年見股價跌到50元水平，開始邊跌邊買，可是疫情令股價跌到33元，目前就算反彈，也未重回50元，令人失望。希望NG的交易，可以令長建快些返回合理價。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

http://fb.com/buytillsuspension

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