中國最大網上問答平台知乎（US︰ZH）據《彭博》消息指，周五（26日）在紐約證券交易所IPO發行指導價定為9.5美元，為推介區間下限，集資5.225億美元。

近期中概股表現不濟，美國證交會將執行《外國公司問責法》，要求包括中資企業遵守美國審計標準，否則將被迫從美國交易所退市。根據知乎招股書，知乎上季的平均月活躍用戶達7,600萬，公司去年收入為13.5億人民幣，增長1倍，這次IPO將發行5,500萬股美國存託股份。除此之外亦進行私募配售，據報阿里巴巴（9988）、京東（9618）及騰訊（700）已同意購買2.5億美元的股份。

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