澳洲駐中國大使指表示中國對澳洲的經濟報復是不可靠以及鬥氣的行為，認為兩國之間的外交關係仍然很混亂。

據澳洲傳媒報道，澳洲駐中國大使Graham Fletcher周四（25日）向澳洲中國工商業委員會表示：「中國官員未有意識到他們現正損害北京的聲譽。」他亦警告過份依賴中國市場的澳洲企業，他們可能會受到大政府的經濟威逼運動所影響，並指出：「你可能會無緣無故失去了中國市場。這是一個非常不好的情況，但說實話，我們現在的處境就是這樣。」

他亦表示，中國對澳洲的懲罰升級，亦引起了不少國的同情。美國國務卿布林肯於周四亦對中國進行了抨擊，認為中國「對澳洲的公然經濟脅迫」是專制政權構成威脅的一個例子。Fletcher歡迎拜登政府的支持，但他表示，短期內可能不會給澳大利亞出口商帶來提振。

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