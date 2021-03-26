疫情放緩下，樓價開始回穩。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，重上180點水平，是2020年8月之後，近七個月以來首見。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，在用家支持下，二手成交持續暢旺，相信樓價繼續反覆向上。CCL目標挑戰190點，期望2021年年中前後達到。中原城市領先指數CCL最新報180.93點，創34周新高，按周升1.31%，升幅為34周以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.49點，創31周新高，按周升1.36%，升幅為15周以來最大。CCL(中小型單位)報181.11點，創31周新高，按周升1.15%，升幅為15周以來最大。

近8周，CCL三大整體指數走勢一致。首4周計，三大指數同步齊升3周，齊跌1周，CCL累升0.88%，CCL Mass累升1.27%，CCL(中小型單位)累升1.22%。後4周計，三大指數亦同步齊升3周，齊跌1周，CCL累升2.47%，CCL Mass累升2.03%，CCL(中小型單位)累升2.15%。新春長假後旺市持續，帶動近4周整體樓價升勢明顯加快。

CCL(大型單位)報180.03點，創69周(即2019年11月後)新高，按周升2.16%。山頂文輝道2幅地皮高價售出，消息利好豪宅市場，刺激豪宅樓價向升。

本周四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass報193.25點，創35周新高，按周升3%，升幅為15周以來最大，結束3周連跌。九龍CCL_Mass報179.26點，創33周新高，按周升1.98%，升幅為4周以來最大，連升5周共6.21%。港島CCL_Mass報186.95點，按周升1.56%，升幅為6周以來最大。新界西CCL_Mass報167.85點，按周跌0.9%，指數連升2周兼上周創新高後單周回軟。相信新一輪升浪再由新界西帶領，逐步漫延至新界東及港九市區，分區樓價繼續輪流上升。

近8周計，首4周新界兩區指數升幅明顯大於港九市區，新界東累升2.56%，新界西累升1.83%，九龍累升1.04%，港島累升0.28%。後4周港九市區升幅卻較為顯著，九龍累升3.48%，港島累升1.4%，新界西累升1.57%，新界東累升0.78%。顯示升市循環由新界開始擴大至市區。

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