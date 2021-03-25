【本報訊】已故「船王」包玉剛家族，去年申請將旗下油塘四山街8號世運貨倉改建住宅，涉及445伙單位。城規會日內審批相關申請，最新資料顯示規劃署不反對相關改劃，料將獲得城規會開「綠燈」。

黃魚灘過渡房屋勢通過

申請地段鄰近三家村遊樂場，地盤面積3.86萬方呎，申請人申請以6.376倍地積比，將世運貨倉重建為住宅暨商業發展，重建成一座位處3層高平台上、高23層的住宅大樓。涉及住宅樓面面積約19.3萬方呎，提供445伙，平均單位面積約520方呎。

公屋輪侯時間持續增加，政府亦加快改劃土地作過渡房屋。會德豐2019年年底以每幅土地1元租金形式租出的大埔黃魚灘用地，早前由九龍樂善堂申請作過渡房屋，涉及1,236伙單位，亦獲得規劃署開綠燈，料將於今日城規會會議獲通過。地段位於大埔黃魚灘，地盤面積15.6萬方呎，連7,858方呎政府土地。

至於元朗八鄉一幅工業用地，早前亦向城規會申請改劃作過渡房屋。地段地盤面積25.8萬方呎，涉及約900伙單位。

另永泰旗下九龍灣常悅道13號瑞興中心早前申請放寬地積比率，同樣獲得規劃署不反對申請，相信亦能獲得城規會綠燈。地段地盤面積1.8萬方呎，申請增加地積比率至14.4倍，令涉及總樓面面積增加至26.29萬方呎，興建一幢30層高商廈。