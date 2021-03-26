如果大家有記憶，恒指今年2月18日見過31183點，收市報30593點，是今年高位，當時也是兩年半高位。

隨住《午市急CALL》2月19日加開周五直播，大市輾轉下跌，講笑，「港股通」假後重開，北水即刻狂沽，當時市場認為只是短線調整。如果當初大家有減貨，今日就唔會閉翳，難題是，時光未許倒流。

然而，美國10年期債息升勢持續，投資者驚驚，唯有殺高估值股份，恒指成也「新經濟」，敗也「新經濟」，呢一浪連頭肩頂頸線都穿埋，後市係咪已經確認進入弱勢？定係大家已經經歷緊股災？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳加開周五直播大市捱足一個月之矛盾大對決

日期：3月26日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

果燃台

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