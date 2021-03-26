內媒《21世紀經濟報道》訪問香港金管局總裁余偉文時指，將來內地與香港的貿易可以利用區塊鏈進行貿易融資，並能防止出現一筆交易在大量銀行重複融資的騙貸現象。港人亦可通過香港銀行開設一個數碼人民幣的電子錢包，並連接香港的銀行系統，相信會為兩地居民在跨境消費上，提供新的支付方式及更大的便利。

目前暫時有一家香港銀行參與數碼人民幣的試點計劃，主要包括銀行職員和少量的商戶，為第一階段測試。余偉文指第二階段將增加參與的銀行、個人及商戶數量。

余偉文亦指金融市場現時最大擔憂，是央行貨幣政策如何正常化。目前資產價格與實體經濟似乎脫節，有泡沫化現象出現，超低利率疊加非常寬鬆的財政政策，推高了資產價格，使金融穩定存在隱憂。若美國聯儲局貨幣政策一旦轉向，可能觸發全球資金流向逆轉，成為衝擊市場的「黑天鵝」或「灰犀牛」。

另外根據《彭博》報道，中國人民銀行行長穆長春認為比特幣等加密貨幣的普及，對中國的資本賬戶管理構成威脅，央行將發行自己的數碼人民幣，與紙幣和流動支付平台共存，用以保護貨幣主權及提高支付系統的效率。

穆長春指數碼人民幣能支持支付寶及微信支付等技術平台，又稱與現有的支付方式相比，具有「最高級別的隱私保護」，用戶的個人信息將不會提供給供應商。

央行已在內地部分地區試行數碼人民幣，可能成為全球首個發行虛擬貨幣的中央銀行。《彭博》估計，電子貨幣可能會慢慢侵蝕支付寶和微信支付的主導地位，到2025年將佔據約9％的流動支付市場份額。

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