長榮海運旗下長賜輪（EVER GIVEN）於蘇彝士運河擱淺，引發海運大擠塞，市場憂慮情況或持續數周，令環球供應鏈極度緊張。《彭博》報道，德國安聯最新報告顯示，事件恐導致全球貿易增長率每週減少0.2至0.4個百分點，全球貿易每週損失60億到100億美元（約466億至777億港元）。

報告指出，塞船事故是壓垮全球貿易的最後一根稻草，自今年初，供應商的交貨時間已見延長，歐洲交貨時間較疫情高峰期進一步拖長，而美國交貨時間更拖長2倍，而美國總統拜登的大規模振興方案料刺激需求下，庫存已經降低，令物資更易出現短缺情況。

全球約有12%國際貿易須通過蘇彝士運河，據船舶報《Lloyd’s List》估計，有關事故每小時令全球貿易損失4億美元，受到影響的貨櫃則達96億美元，有多個品牌已稱受到影響，包括瑞典家具品牌IKEA、雀巢咖啡、紙巾生產商及防疫裝備商。

IKEA向《彭博》表示，長賜輪運載公司約110個貨櫃，其他待駛入運河的船上亦有一定數量的貨櫃。公司發言人Hannes Mård指，供應鏈將受到影響，實際情況將取決於多久才能完成救援。雀巢即溶咖啡所使用的咖啡於被堵塞的貨櫃之中，紙巾生產商Suzano S.A亦指商店紙巾可能因此而缺貨。

英國採購商OCI則指出，被堵塞的船隻中，有134個貨櫃運載口罩及防護衣等個人防護裝備，目的地是英國及美國的醫療機構，惟現時連接亞洲和歐洲的鐵路運輸已超載，空運成本則過高。

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