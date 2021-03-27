挾着「騰訊親生仔」之名來勢洶洶的微醫，外界看似威風凜凜，卻在上市前夕遭不少早期投資者拋售，稍有不慎隨時接火棒，值得寫出來提早警惕一下。

有關微醫的市場消息非常混亂，對最新估值、上市目標估值眾說紛紜，而按照幾份基金放售微醫的文件，現時不少早期投資者均以以介乎60億美元至70億美元放售。

而其上市目標估值也漸見縮水，最新《彭博》報導也僅為70億美元，相比之前號稱130億至150億美元目距甚遠，而更令人憂慮的是，不少市場人士也對微醫的財務數字可信度抱有懷疑。

但由於微醫始終是「騰訊親生仔」，預料最終招股反應也會熱烈，而由於新股是個講求供應與需求的遊戲，他日掛牌股價表現也難以說準，加上有平安好醫生（1833）和美股Teladoc（TDOC）珠玉在前 ，相信不少散戶也會瞓身孖展認購。

但香港的新股市場相比幾個月前已明顯冷起來，第二上市的半新股表現平平，百度（9888）、bilibili（9626）表現讓人失望，散戶要贏大錢似乎只能靠處子IPO的新股，但接下來傳聞赴港上市的也未必順如人意。

另有傳滴滴出行棄港赴美上市，未知與網約車在香港不合法、滴滴中港跨境車涉違法等因素有關，畢竟這間中資公司多年來在香港未能成功踰越的士霸權的既得利益。

在馬雲的螞蟻集團出師未捷身先死之後，現時值得全球期待的新股大概只剩下TikTok母公司字節跳動，但這間企業是否堅持在香港上市，就視乎由小米CFO周受資，會否有心理陰影，怕再重演一次IPO初期表現差勁，而寧可去美國上市了。

自香港不再是香港，港府和一些官方機構不為餘力否定香港「國際金融中心」地位不保的說法，不過在資本市場總是用腳投票，客觀現實就是不但越來越少國際級企業來港上市，香港資本市場也漸漸變成中資塘水滾塘魚的遊戲，只剩下中國特色。

十一少

http://fb.com/11mister

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略