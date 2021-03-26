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【本報訊】武漢肺炎重創本港經濟，在家工作模式成為大趨勢，令寫字樓面對前所未有的挑戰。據差餉物業估價署資料，去年全港寫字樓空置率高達11.5%，創16年新高，涉及樓面更高達1,544萬方呎，創有紀錄以來新高，相當於8幢IFC（中環國際金融中心2期）。

差餉物業估價署公佈的《香港物業報告2021》初步統計，去年全港寫字樓空置率升至11.5%，與2019年錄得的9%比較，按年升近3個百分點，為2004年錄得11.5%以來的16年新高。

吉舖湧現衰過沙士

去年寫字樓的空置樓面更增至1,544萬平方呎，按年急升近三成，屬有紀錄以來最多；與對上最高峯、2003年錄得的空置樓面1,436平方呎比較，再多7.5%，反映香港經濟情況比當年沙士更差。

近期爆企業棄租潮的甲級商廈更成重災區，去年空置率達11.8%，按年升31%，是繼2009年以來首次升穿一成水平，創2004年後新高，涉及樓面亦有1,028萬方呎，較前年775萬方呎多36%，亦為有紀錄以來最多，空置樓面相當於約8幢約200萬方呎的國際金融中心2期。

此外，差估署指出，2020年私人寫字樓落成量按年大跌74%至74.2萬方呎之餘，使用量更出現負增長，使用量減少308萬方呎，當中近七成來自甲級商廈。

差估署續指，中美緊張關係和嚴峻疫情均令環球經濟狀況轉差，並壓抑本地寫字樓市況，去年樓價全年下跌5.9%，當中甲廈跌幅最顯著，全年跌12.2%，乙廈亦跌近一成。

疫情之下，商舖影響遠比住宅市場大，核心區吉舖湧現。據差估署數據，去年私人商業樓宇（商舖及零售物業）空置量達11.4%，即平均每9間舖就有一間空置，涉及約1,421萬方呎樓面，相比2003年沙士期間的1,079萬方呎，再多逾300萬方呎。

東九龍寫字樓重災

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，本港寫字樓空置率仍未到頂，因為在家工作（Work From Home，WFH）已成新辦公常態，企業未必需要以往的樓面規模去營運，甲級商廈近期出現不少大型企業退租，令寫字樓空置率加劇。當中，東九龍區寫字樓空置情況嚴重，令租金持續下跌，張翹楚認為暫時未見有回升的迹象。

另一方面，寫字樓的供應卻越來越多，未來多個港島新建商廈將陸續落成，例如中環美利道停車場大廈重建成甲級寫字樓等，新供應增加而需求卻下跌，保守估計2022年寫字樓空置率會達15%創高峯。