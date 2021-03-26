【本報訊】半新股泡泡瑪特（9992）公佈截至去年底止全年業績，營業額按年增長49%至25.13億元（人民幣．下同），惟因業務快速擴張，導致銷售及行政開支增長，股東應佔溢利增長16%至5.23億元，每股基本盈利0.44元，末期息每股0.1494元。泡泡瑪特昨收報53.6元，跌1%。

將減盲盒類型業務

主席兼行政總裁王寧在業績會中指出未來計劃方面，王寧直言「心向大海，不戀溝渠」，日後會減少盲盒類型業務，並拓展潮流玩具以外的業務。

王寧稱雖然對去年業績感滿意，但亦略為感到遺憾，因為去年首季眼見疫情緣故較為保守，但在第四季見到銷售增長顯著被低估，「如果當初對疫情恢復預期更快的話，會有更好的表現」；而目前中國疫情仍反覆，影響工廠運作，但隨着下季供應鏈效率改善後會有所提升。

首席營運官司德指，今年2月銷售額遠超預期，是繼去年11月10周年活動之後，公司單月最好表現，預計今年新增門店數量多於80家，集中在一、二線城市。

對於銷售額強勁的數個「頭部IP」如MOLLY等，王寧稱，隨着更多IP跑出，每個所佔銷售額比重會有所下降，並將在下月起推出更多IP，每次銷售周期策略會維持12至18個月。