Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有香港人投資者以約183萬元購入一間三房排屋。物業位於英國曼徹斯特M22區，成交價為17萬英鎊（約183萬港元），屬永久業權。

物業全棟兩層高，樓上有三個睡房及一個浴室，房間光線充足。地下有兩廳一廚一浴室，入門先進入門廊，門廊直通入口大廳及通往一樓的樓梯，通過入口大廳可到達廚房，廚房位於整棟物業中心位置，可直通飯廳、客廳、底層洗手間及後花園，飯廳亦可通往特大後花園，後花園鋪有地台及有一間雜物房，為住客提供充裕的儲物空間，花園打理得宜，可不用翻新。

物業位於曼徹斯特 M22區，開車至曼徹斯特國際機場僅約9分鐘車程，出行商務及旅遊非常方便。物業鄰近有多間高評級學校，在2.6公里範圍內已有30間中小學，當中有3間Ofsted評級是第一級Outstanding（優秀）學校及23間Ofsted評級第二級Good（良好）學校，校網十分強勁。

物業緊鄰區內一個大型公園Hollyhedge Park，為附近居民的假日好去處，享受週末美好時光。步行約10分鐘可抵多間超級市場、藥局及郵局，步行6分鐘便可到達超級市場。另外，物業距離曼徹斯特市中心僅約20分鐘車程，出行便利，生活配套齊全。

買家為香港人投資者，預計在英國投資3至4棟物業作收租用途，並計劃退休後以租金收入作主要收入來源。

Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，英國曼徹斯特熱門地區二手物業的預計租金回報率平均有5 - 6%，假設買家投資3棟英國物業，總值150萬英鎊，若保守估計每月租金回報達到5%，預計每年總回報約有23萬港元租金收入，為退休人士一個不錯的投資選擇。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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