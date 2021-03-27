Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售東京高級居酒屋地舖，位於日本東京江東區，實用面積約549呎，屬商業地域用途，成交價約415萬元，享土地及物業所有權。

地舖座落於東京江東區龜戶車站附近，距離龜戶車站僅4分鐘步行距離，坐擁兩條鐵路線。JR中央總武線及東武龜戶線，可一線直達新宿各區，乘JR中央總武線只需8分鐘車程便可直達商業核心東京站。

地舖位於大街，周邊有不少同類型商舖，亦有寫字樓及酒店，不缺人流。江東區綠化比率高，居住環境及配套相當完善，較多家庭人口入住，交通便利性高令近年人口不斷增加，樓價租金等亦水漲船高，餐飲需求大，屬經營店舖的優良地段。

物業出租中，租客現時經營日式高級居酒屋。現時業主每月實收約21,990元，實際回報高達6%，回報比在香港開舖高。業主叫價430萬元，買家為澳門投資者，成功與業主議價，最終以415萬元成交。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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