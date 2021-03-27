近來一手豪宅市道暢旺，二手豪宅物業都受到帶動，貝沙灣有豪宅以4,250萬元沽出，業主持貨6年賺1,300萬元。

中原高級分區經理黃家俊表指，貝沙灣一個高層單位剛以4,250萬元易手，呎價都高達31,136元。單位為貝沙灣1期2座高層B室，實用面積1,365方呎，3房套間隔連工人房。黃家俊指，新買家買入單位自用。原業主於2015年以2,950萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利1,300萬元，單位升值44%。

葵盛月海灣兩房700萬沽 呎價貼1.7萬元

樓市交投暢旺，新界區錄得多宗二手成交。中原地產許偉業表示，葵盛月海灣高層B室，實用面積412方呎。原業主在去年11月已在市場放盤，最初叫價760萬元，之後一直下調價錢，至700萬元左右獲多名準買家搶貨，最終以700萬元零議價沽出，呎價16,990元。原業主2011年10月295萬購入，賬面獲利405萬元，升值1.4倍。

利嘉閣首席分區董事溫錦駒指，將軍澳中心2期1座低層C室，新近以950萬元錄得成交。單位實用面積約668方呎，三房套間隔，折實呎價約14,222元。

據悉，原業主於2015年5月，以約762萬元購入上述單位，持貨6年，現轉手帳面獲利約188萬元，物業升值約25%。溫錦駒補充，將軍澳中心現時有約90個單位放售，最低入場價由730萬元起。

另外將軍澳都會駅都錄得一宗成交。利嘉閣分行經理黃金欽透露，將軍澳都會駅3座低層D室，一個實用面積約642方呎的三房單位，去年3月開始放售，業主原叫價960萬元，最終都要減價22萬元，於日前以938萬元以交吉形式成功易手，折實呎價約14,611元。

據了解，原業主約於2010年7月，以400萬元購入上述物業，持貨至今約11年，現轉手帳面獲利約538萬元，物業升值約1.3倍。

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