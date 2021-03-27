新疆棉花和國際知名品牌的角力擺上水面，我們見到內地民眾的威力，文攻武鬥，加上國家級文宣驚喜推波助瀾，外國品牌苦不堪言。

跪與不跪，這是一個問題。面對內地1,300,000,000消費力引誘，很難不跪下來，捱了這麼多日已經算很不錯了。

潮流興講ESG，即是環境、管治和社會責任，這個概念甚至延伸至ESG Investment，鼓勵投資者投資一些對環境有線，管治質素良好話有社會責任的公司。理念是崇高，但實際運行想來就變成了公關和粉飾品牌形象的口號。

國際品牌齊聲拒絕使用新疆棉花，絕對符合了ESG的要求。但是，代價卻非常之大。市場也沒有給予他們適當的獎勵，當國際品牌因新疆棉花和中國政府交惡時，大部份國際品牌公司股價應聲下跌。股價反映了一切，ESG和ESG Investment這些概念馬上變得尷尬，當國際財團落手落腳推崇這崇高的理念，市場不賣帳。

我想起經濟學大師佛利民曾經評論過社會責任，他認為所有公司唯一的社會責任，就是以盈利為原則，為股東產生最大的利益。

現實未必需要這樣極端，如果ESG是公關概念，那麼落地應用時就要彈性處理。一般公司做了好人好事，比較喜歡打鑼打鼓，公諸於世。也許下次面對同樣的情況，公司實在不應高調向外宣布自己停用了某些不合ESG的供應鍊，高調未必有回報。

所有東西概念去到中國，就會有一種新的路徑發展。世界上有兩種邏輯，一種是哲學用嘅邏輯，另一種是中國邏輯。一般人理解社會主義是這個樣子，但中國會發展有自己特色的社會主義。ESG也是這樣的一回事，我們要接受，世界是有一種中國式的ESG。

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