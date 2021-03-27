太古地產（1972）灣仔星街8號項目Eight Star Street首日公開發售30伙，於今日早上10時開始登記。不過由於項目入場1,551萬元起，折實平均呎價高達3.69萬元，冠絕港島分層單位，加上並未透過代理買賣，因此早上10時於港島東中心售樓處，人煙稀少，場面相當冷清。

太古地產近年密密在灣仔收購舊樓重建，星街8號Eight Star Street早前透過招標推出3伙單位，暫沽出其中2伙，其後發展商公布首張價單，涉及30伙單位，實用面積431至913方呎，折實後售價為1,551.3萬元至4193萬元，折實呎價為33,006至45,926，折實平均呎價為36,936元。

灣仔星街8號毗鄰太古廣場，涉及37伙，實用面積431至1,198方呎，間隔涵蓋一至三房，主打兩房單位，其中頂層為複式單位。項目關鍵日期為2022年12月31日。

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