政策變動一直是投資中資股最大風險，例如早年中共限制年輕人打機時間，騰訊（700）股價曾經受壓，但在「積極配合」下，很快獲放生。上周《彭博》報道，中央擬迫科技巨頭與政府分享客戶數據，初步構思由人民銀行牽頭，與幾家互聯網巨頭成立合資的數據企業，將平台公司的數據及信息共享。

騰訊、阿里（9988）是第一代內地科網企業，靠微信、淘寶等平台獲得億計用戶，藉此打造超級企業王國。及後京東（9618）、拼多多（PDD）、美團（3690）以至抖音等，亦以巨額補貼搶攻電商平台，背後承受不斷巨虧，就是要獲得用戶數據，及搶佔市場，製造寡頭壟斷的格局。

這套商業模式，不單適用中國企業，美國亞馬遜、Google及facebook等，一樣以此模式經營，姑勿論往後亞馬遜等會否被拆骨，但前題是，歐美監管機構不會叫他們交出客戶數據，然後將科技最重要資產「共產化」。

《華爾街日報》較早前曾報道，中國監管部門向螞蟻集團施壓，要求螞蟻分享其所擁有的消費者數據。中共認為，螞蟻從支付寶獲得海量的個人數據，對小型貸款公司及大型銀行都是「不公平的優勢」。先將螞蟻以至阿里祭旗，然後「明正言順」打造全國數據大平台，往後各科網巨頭只能如騰訊般「積極配合」，事關「合規為首條生命線」。

大數據加上演算法，令科網企業享受史無前例的黃金十年，全球十大市值企業，科網佔七間，香港十大市值股票，科網佔四間（見表）。以騰訊為首的中概科網企，未來如要繼續生存，只有「國企化」一途。

確實，中共不需要「忠誠的垃圾」，只需要「真實的數據」，而且是牢牢握在手裡那種。股價廢唔緊要，十年前最大市值十隻港股，八隻是國企股、平保算是民企（但話事仍是中央），另一隻是滙豐（005）。十年後的今日，仍留在十大市值榜裡的，有工行（1398）、建行（939）、農行（1288），皆為國企身份。

國進民退，大勢所趨。既然明白了國情，亦解釋到無論是馬雲、黃崢及其他科網高企相繼退下的「不能說的秘密」。十年後騰訊不會死，但話事的，不會是馬化騰。

股榮

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