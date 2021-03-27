由嘉里（683）發展的何文田現樓盤皓畋，一伙三房單位本月初撻定，發展商沒收逾367萬元定金。單位日前重新售出，成交價2,7776.8萬元，比2018年9月時的成交價貴150萬元或5.7%。

一手成交紀錄冊顯示，皓畋3座8樓A室，實用面積865方呎，三房套房間隔，原於2018年9月時以2,626.2萬元售出，呎價30,361元。惟買家在本月初撻定，遭發展商沒收367.7萬元定金。單位日前重新沽出，新成交價是2,776.8萬元，呎價32,102元，比對上價錢貴150萬元或5.7%。新買家選用1,138天付款，成交期長約3年，提前成交最高可獲6%回贈。

本報統計，皓畋今年至今錄4宗撻大定個案，涉及成交額8,695萬元，發展商沒收逾2,034萬元。

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