【本報訊】差估署公佈《物業市場報告》初步統計數字，報告指出去年私人住宅落成量高達20,890伙，按年大增53%，預計2021年落成量為18,230伙，即按年下跌逾12.7%。

差估署數據顯示，去年落成的20,890伙當中，74%單位位於新界區，19%位於九龍區，餘下7%位於港島區，當中以屯門、大埔及元朗三區落成最多單位，佔落成總量的55%。報告預測2021及2022年落成量分別為18,230及19,980伙，其中2021年的落成量中，55%為新界區、25%為九龍區及15%為港島區，當中九龍區激增，主要由於九龍城區提供20%新單位，即當中有不少為啟德發展項目。

去年12月租金跌6%

另外，去年單位入住量為12,550伙，按年下跌35%，導致空置量增加至總存量的4.3%，即52,370伙，按年增加16.7%。其中4.5萬伙空置單位，為實用面積小於1,076方呎的中小型單位，空置率高達4%，為2010年後近10年新高。

2020年雖然全年飽受疫情肆虐，然而報告指本港私人住宅樓市受惠低息環境和用家需求龐大，售價及交投量走勢大致平穩，樓價全年僅輕微下跌0.5%。隨着經濟放緩及高失業率削弱了租客的負擔能力，業主普遍願意接受較大幅度的減租。2020年12月的整體租金按年下跌 6.1%。