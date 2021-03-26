內地收水、美國10年期國債孳息率攀升等，皆使港股由年初牛氣沖天，陷入持續調整。展望第二季，專家提醒要留意股市會否出現餘震，投資者宜更有耐性等低位反彈；亦有專家相信美國會繼續催谷經濟，但通脹憂慮持續，恆指或下試25,000點，建議股民增持現金比例，低位撈科技股亦要小心選擇。

以立投資董事總經理林少陽指，美債息上升時，由於增長股未來收入需要以更高的折現率（discount rate）折算回現值，容易拖累估值及股價大跌，特別是未有盈利的股份下調壓力更大，故近期股市調整時，科網股才會帶頭回落。不過，他認為科網股要分兩大類別，例如阿里巴巴（9988）、騰訊（700）等原本有盈利支撐的個股，大市調整時股價相對穩定，「但未來收入重要過而家收入的股份，下行風險很大。」

港股首兩個月投資氣氛熱織，1月19日，在北水淨流入265.92億元下，主板創出3,100億元成交的單日新高，林少陽形容成交創新高往往「好危險」。譬如2007年10月3日港股成交達2,098億元，10月30日恒指報31,958點見頂，翌年金融風暴來襲，恒指一度低見10,676點；2015年4月9日港股成交高見2,915億港元，收報26,944點，至9月29日見全年低位20,556點，已累跌超過兩成。

恒指於今年2月17日曾衝上31,084點，創32個月收盤新高，不少股市新手也落場抽新股或買熱門股，部份股票估值明顯推高。林少陽表示，由於過去一年增長型股票估值遠遠高出買賣慣性，故面對債息抽升，才會出現大型的獲利回吐，讓投資者套現離場，「但目前全球流動性依然充裕，美債息長線看也不算高，只是市場要時間回復正常。」

美國政府通過1.9萬億美元財政刺激方案後，高盛上調對美國GDP增長預測，今年可達8%。美債息繼續走高徘徊1.6厘以上，債價下跌而美匯轉強，東驥基金管理董事總經理龐寶林形容「美元強是一個『假強』，當債息、美元齊齊飆，大家覺得經濟好轉時，央行一收水股市就會冧。」

為防美國金融市場「爆煲」時受重傷，內地今年已率先收水，由強調去槓桿、收緊內房融資的「三條紅線」、打壓科技巨頭的反壟斷法、收緊IPO審批等，皆向市場發放信號──不再灌水，保持中性貨幣政策。

港股試底仍有餘震 後市看拜登會否強勁揼水

全球經濟重啟下，年內實體經濟不會很差，林少陽料首季調整夠深的話，恒指次季有望站穩27,000點，股市仍有不錯的投資價值，維持股優於債的看法。此外，中美關係差亦為政府提供誘因刺激內部消費，但市場早已炒了一輪復蘇股，投資者宜有耐性等低位吼入市，以旅遊及娛樂相關股屬首選，「隨着全球疫苗注射，相信最壞情況已過去，受惠外來消費的零售股上升力度大，特別是一些在內地有強勁銷售網絡的商家，中長線前景更好。」

首季股市出現分歧，美股除納指外一直向上行，港股卻「跌定先」。林少陽預期首季港股完成部份回調後，第二季不排除有餘震，因美股有回落風險，故整體投資氣氛難以突然改善。「倉位配置上，擁有穩定收入的價值型股票及增長型股票，比例需更平衡。」

龐寶林亦相信美國第二季會繼續催谷經濟，但在加稅、債息抽升等憂慮下，美股波動較大，提醒投資者要增加現金比例，恒指最差或下試25,000點。他並非完全睇淡港股，金融股、零售股、資源股及內需股仍買得過，特別是銀行受惠息差擴闊，將資金投資長債後，隨債息升高可賺取更高回報。龐寶林指，美國銀行股股價已重返疫情前，目前正在回調中，港股相對便宜很多，可追落後。

想投資科技股可低吸，但要小心撈貨，例如微盟（2013）由今年高位33元回落至3月26日收17.8元，個多月累跌近一半，業績亦沒有驚喜，不宜入手；但騰訊年內高位766.5元，至今仍「頂得住」企穩600元以上，去年小程序產生的交易額更按年增長逾一倍，反映業績增長依然強勁，加上並非反壟斷頭號敵人，就值得入手。

股市會否再惡化，第二季仍有一個關鍵。彭博報道，拜登正在籌備新一輪財政刺激方案，最高達3萬億美元，用於發展基建、清潔能源配置等。「但錢從何來？」龐寶林直言，一旦拜登未能落實加稅，同時又要發債，債息一下子升得太急，「市場無法慢慢消化的話，股市都會冧，有機會股災。」故今年港股最終是升、是跌，皆要留意拜登的經濟措施。

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