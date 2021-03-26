【本報訊】美國聯儲局主席鮑威爾形容今年經濟向好，加上當局昨宣佈當地部份銀行在具備充足資本、能通壓力測試情況下，可恢復派息及股票回購，消息刺激美股向好，開市後三大指數齊升。截至昨晚10時許，標指報3926點，升0.44%；道指升0.35%，報32734點；納指升0.4%，報13029點。

美國證監會（SEC）日前要求外國公司遵守美國審計標準後，中概股個別發展，騰訊音樂0.5%，報20.28美元；愛奇藝升6.7%，報21.43美元；百度報202.47美元，跌約1%。

Robinhood研改IPO規則

於遊戲驛站GameStop「挾淡倉」事件中成名的美國線上交易平台Robinhood，早前秘密提交IPO申請。路透社引述消息人士稱，該平台有意一改大型基金優先買入IPO股票的遊戲規則，將其大部份IPO總發行股數讓其平台上1,300萬用戶認購，並以正研發的科技管理這部份新股。

以往新股上市前，大行或基金均有可搶先買入股票，而其他非專業交易員則不能直接購買企業新股，直至股票開始交易後，因為新股首個交易日價格一般高出招股價，獲得IPO配股的機構往往先賺一筆。報道指Robinhood此舉讓業餘投資者也能參與IPO，若事成或削弱華爾街對新股發行市場的掌控權，亦有利推高公司市值，料該平台估值將高達500億美元，惟計劃最終需得到SEC批准。