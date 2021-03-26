隨着加拿大政府在2月開放「青年人才」工作簽證予香港人，再次掀起加拿大移民潮和走資潮。加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）數據顯示，去年從香港銀行轉移至加拿大銀行體系的資金達436億加元（約2,690億港元），創2012年以來新高。當局去年接獲8,121宗來自香港的簽證申請，按年升約10%。有溫哥華地產經紀指，港人查詢加拿大物業的個案增加，有香港買家屢次買加拿大物業都被高價爭盤，一屋難求。當地更有發展商趁市旺，竟主動借錢給回流港人上車，無需收入審查，乘機散掉貴價貨尾屋。

加拿大從八九十年代起已是港人移民熱門之選，亦是海外投資者買樓熱點。根據加拿大國家銀行綜合指數，當地2月樓價指數為251.8，按年升9.76%，前兩年樓價指數均有升幅，2020年2月按年升2.87%，2019年2月升1.87%。溫哥華置業地產經紀Betty Chu指，由於疫情關係，全國一直維持緊急狀態，加上當局鼓勵在家工作，市民亦不能自由外出，令當地人希望有舒適的活動和工作空間，置業和換樓需求增加。

港人查詢個案亦有增加，Betty指過去一年有更多港人回流，向她查詢加拿大物業、學校和工作情況，「我們公司內部開會，上司說現在風水輪流轉，香港人又回來加拿大。」有買家更遇到爭樓情況。

今年38歲的周先生，計劃今年回流加拿大，想在溫哥華買大約100萬至150萬加元（約618萬至926萬港元）的獨立屋，但屢次向心水物業出價後，被其他買家超出原價149.9萬加元（約926萬港元），以170萬至180萬加元（約1,050萬至1,112萬港元）買走，「我出價之後，經紀說買家不想和我們談，說樓盤已經被搶了，爭樓爭得很厲害。」

業主借足8成按揭 不設入息審查

加拿大樓市疫情期間仍然火熱，當地有發展商趁旺市吸客，稱可以提供八成按揭予持有加拿大護照人士，包括香港回流買家，並免除入息和背景審查。在加拿大，這種業主或發展商直接借按揭予買家的做法稱為Vendor Take Back Mortgage（VTB）。這種借貸手法並不常見，而且按揭利率一般比銀行高，通常買家向銀行申請按揭後仍未無力支付首期，便會考慮借VTB上車。

Betty指，有中型發展商推售一個位於列治文（Richmond）的獨立屋屋苑，當中有23間永久業權的獨立屋。業主提供八成按揭，首3年定息2.45%，比當地銀行提供的利率1.85%高，之後則以加拿大央行的最優惠利率計算，還款期25年。該發展商不設任何收入及工作審查，只要有加拿大護照，就算是非居民都可借足八成。

另外，該發展商稱整個按揭為「Open Term」，即任何時候，全部及局部還款皆不設罰款。她認為該VTB的條款對部份未想賤價賣出香港物業的回流港人，或剛回流未有固定入息而未能借銀行按揭的買家有一定吸引力。

該發展商推售的其中一間雙層獨立屋，實用面積為2,133呎，內有3房，連雙車位，叫價206.9萬加元（約1,278萬港元）。屋苑附設管理服務，包括剪草、摌雪、清洗外牆玻璃等，每月管理費約480加元（約2,965港元），會所設施有健身室、户外廚房、兒童遊樂室等。

不過，由於市面上願意提供VTB的發展商或業主仍佔少部分，買家未必能買心水物業時借VTB。買樓客周先生認為該發展商提供的VTB吸引，因為比向銀行申請按揭借到更高金額，但他已決定在溫哥華置業，暫不考慮位於列治文的樓盤。

置業地產總經理譚永恩於溫哥華做生意超過30年，他表示，VTB於80及90年代已經出現，因當時住宅成交量低和借貸利率高，就算買家有固定職業及收入，銀行批核亦較審慎，因此有業主會協助提供借款，令買家較容易上車。不過，先決條件是物業的業權必須「Free and clear」，即無負擔及無借貸，再由業主提供部分或全部按揭。

近年VTB已在加拿大住宅市場慢慢消失，因為年利率向下、銀行競爭增加，只要買家有還款能力，當地銀行也會借足七至八成按揭，加上很多業權未能做到「Free and clear」，VTB個案買少見少。現時VTB在商業地產交易中較普遍。因牽涉的銀碼較大，銀行借貸比重較低，故賣家會參與借貸完成交易。

至於風險方面，譚永恩表示對買家而言，雖然VTB可以幫補買家首期不足的情況，讓他們可以即時上車，但VTB的利率一般較銀行高，還款期亦未必夠銀行有彈性，而且可能會增加買樓成本，包括額外律師費及行政費。Betty則認為VTB對於賣家而言風險較大，雖然發展商可以儘快售出樓盤，但若果不審視買家的財務狀況而高估買家的還款能力，屆時買家無力償還貸款，物業就會變成銀主盤。

由於VTB個案少見，進行VTB前，買賣雙方應和銀行批按揭的做法一樣，需找律師制定合約，保障雙方利益。雙方可事前諮詢地產經紀、按揭經紀和律師了解相關風險和條款，並釐清業權，以免墮入買樓騙案。

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