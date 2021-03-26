【本報訊】三間國有銀行工行（1398）、交行（3328）及建行（939）公佈去年度業績，在「讓利」任務完成下，去年末季度各行盈利均顯著反彈介乎四成多至近六成，全年計則微升逾1%，符合市場預測；三行派息率亦保持約三成水平，不良貸款率則較前年底上升。

其中建行去年第四季盈利反彈幅度最勁，按年升57.6%至652.18億元（人民幣．下同），全年計淨利潤按年升1.62%至2,710.5億元；龍頭行工行去年盈利多賺1.2%，錄得3,159億元，單計第四季則升44.2%至872.31億元；交行上季度賺255.62億元，按年增長49.2%，全年計微增1.3%至782.7億元。

梁錦松任建行獨董

三行中以建行不良貸款率最低，核心資本水最高，去年底其不良貸款率為1.56%，每股派末期息0.326元。工行及交行各派息0.266元及0.317元，不良貸款率分別為1.58%及1.67%，交行核心一級資本充足率降至10.87%。

另外，南豐集團董事長兼行政總裁梁錦松，獲建行董事會通過提名任獨董，任期3年，以往梁亦曾出任工行及招行（3968）獨董。

去年度工行清收處置的不良貸款額為2,176億元，按年增加289億元。中銀保監會主席郭樹清早前表示，去年銀行業已加大處置不良貸款力度，全年處置規模逾3萬億元。