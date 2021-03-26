【本報訊】港股經歷連日頹勢後，昨日終反彈逾400點，收市企上28000關。北水有份撐場的港交所（388）跑贏大市，升穿20天線，收報463.2元，再升3%。該股為北水淨入第二多個股，有3.8億元；全日北水轉淨入逾60億元，為一個多月以來最高。

市場預期美國證監會收緊對中概股的監管，或加速相關股份回流港股。華盛証券證券分析師聶振邦表示，更多中概股回歸，令投資者對其業務前景更為樂觀。若該股下周能承接強勢，突破3月18日的收市價470元，便可初步確立上升勢頭，下個目標介乎490至500元。惟他提醒，港交所的市盈率已超過50倍，在舊經濟股中屬估值偏高，要留意近期市場對高估值股份的拋售風險。

另外，港交所傳出裁員消息。有消息人士向本報透露，港交所本周向多個部門開刀，各裁員1至2人，傳聞5月更會向資訊科技部門落手；而早前所有短期合約員工已不獲續約。港交所發言人對此回應，不評論員工事宜。

貝萊德減持長和套3.2億

恒指全日升436點，收報28336點，成交1,839億元。小米（1810）及長汽（2333）先後否認合作生產電動汽車的市場傳聞。小米升幅收窄至6.3%，報25.4元；長汽升一成，報21.9元。聯交所披露權益顯示，長和（001）在本周二遭貝萊德減持524.8萬股，每股平均作價為60.9205元，套現3.2億元；減持後，貝萊德在長和的持股比例由5.03%降至4.9%。