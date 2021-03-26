「禍從口出」相信大家都知道甚麼意思，自去年10月底，馬雲在上海外灘金融峰會講了一句話「中國金融沒有系統性風險，因為根本沒有系統」，疑似得罪中央當局，自此他和旗下集團日子開始不好過，更受到嚴厲打擊。如系內螞蟻集團號稱全球史上最大的首次公開招股（IPO），在上市前夕被突然叫停。馬雲更一度銷聲匿跡，簡直人間蒸發一樣。而同系阿里巴巴亦陷入中國監管當局反壟斷調查，並一度傳出面臨天價罰款、股權結構進行分拆等消息。一句說話令馬雲面對前所未有的挑戰，真的是「禍從口出」還是「行衰運」的開始？

馬雲生於1964年10月15日，八字為甲辰、甲戊、丁酉，身弱格局，雖然年干月干有甲木來生旺日元丁火，但地支充滿土金，洩自身力量，一生喜木火，忌土金。木代表貴人，母親和長輩，以木為喜，一生有貴人支持。而火代表自己、朋友、兄弟和同輩，以火為喜，一生靠自己和朋友幫助。

馬雲從9歲起大運，最好的大運是由2002年開始，理論上行足20年，由2002年戊寅大運去到2012己卯大運完結為止。有讀者可能會問，馬雲不是喜木火嗎？戊寅和己卯是屬木及土，怎會是馬雲最好的大運？馬雲早年的大運雖然天干有木有火，但由2002年開始變成「食傷配印」，原先屬土的忌神轉化為喜神。回看過去20年，馬雲的成就及財富的確是幾何級上升。

1999年，馬雲正式辭去公職，創辦阿里巴巴網站開拓電子商務應用，尤其是B2B業務。2003年秘密成立淘寶網，2004年創立獨立第三方電子支付平台支付寶，兩者目前在中國市場都處於領先地位。2014年3月美國財經雜誌《財富》（Fortune）公佈「全球50位最偉大領袖」，馬雲排名第16。2014年8月，馬雲擁有218億美元淨資產成為中國首富。2014年9月胡潤百富榜中，馬雲家族以1500億人民幣首次問鼎中國首富，成為胡潤百富榜創立16年來第11位中國首富。在同年10月《富比士富豪榜》中馬雲以1193億人民幣成為中國大陸首富。同年12月，彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，身家達到286億美元的馬雲超越283億美元的李嘉誠登上亞洲首富之位。值得留意的是，2014年對於馬雲來說是大豐收的一年，因為2014年是甲午年，充滿木火，大運和流年配合，自然有驚人成就。

雖然馬雲仍然行運，但去年和今年充滿金水，身弱忌財殺，運程差。另外，每逢「2字尾」年份轉大運，明年是轉大運的開始，而進入另一個大運前會較為反覆，而且2022年開始要行十年庚辰大運，命中土金為忌，運程自然會開始走下坡。不過「衰財運」也是好運，只是錢財過手但捉不住，或者因為錢財而產生煩惱及問題。例如，早前中央表明強化反壟斷和防止資本無序擴張的重點工作，換言之即是中共害怕富可敵國的企業，反財大氣粗，反一些富人慢慢會干涉或介入政治，最重要是中共害怕這些人有錢，會出現一些與現在反政權力量結合起來，這一點才是重點。所以，可以見到身弱的馬雲「行財運」反而被錢財所拖累。

至於馬雲面相，最大特徵是額頭和腮骨，額頭特別寬廣，明顯是食腦之人，思想、頭腦和創造力驚人。至於較差相信是下庭部份，耳後見腮，面大而腮骨往兩邊突出，相書稱此相為反骨形，亦稱風字面，這種人易有強烈性格，如果他喜愛，會重承諾講義氣，但一旦心懷恨怨，也必報復毀滅。加上，整個面相上庭中庭寬闊，到下庭開始收窄無肉，亦代表晚年運氣較差。

面相和大運互相配合，「行衰運」機會相當高，宜守不宜攻，這位一代中國首富究竟可以有甚麼方法自救？相信過幾年行木火流年會好一點，忍耐一下吧！

白雪

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