中國國家統計局公佈，今年1至2月全國規模以上工業企業利潤達11,140.1億元人民幣，按年增長1.79倍，較2019年同期增長72.1%，兩年平均增長31.2%。

今年工業生產銷售加快帶動盈利，首兩月規模以上工業增加值按年增35.1%，兩年平均增8.1%；營業收入增45.5%，兩年平均增9.4%。

期內於41個工業大類行業中，38個行業利潤總額按年增加，行業增長面超過九成，亦有近六成行業利潤達逾1倍，以兩年平均計，有32個行業實現利潤增長，增幅達78%；規模以上工業虧損企業虧損額跌28.6%。其中增長最勁為製備製造業及高技術製造業，分別增長7.07倍及3.08倍；兩年平均分別增55.3%及60.2%。

統計局表示，低基數加上「就地過年」推動利潤較快增長，去年首兩月受疫情影響，規模以上工業企業利潤按年大幅下降38.3%，於2019年同期利潤下跌14%的情況下，進一步拉低了基數。總括而言，國際局勢依然複雜嚴峻，各行業效益改善還不平衡，部分消費品行業盈利尚未恢復至疫情前正常水平的下一階段。

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