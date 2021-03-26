【本報訊】隨着第四波疫情接近尾聲，樓價重拾升軌。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，重上180點水平，是2020年8月之後，近7個月以來首見。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，在用家支持下，二手成交持續暢旺，相信樓價繼續反覆向上。CCL目標挑戰190點，期望2021年年中前後達到。中原城市領先指數CCL最新報180.93點，創34周新高，按周升1.31%，升幅為34周以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.49點，創31周新高，按周升1.36%，升幅為15周以來最大。CCL（中小型單位）報181.11點，創31周新高，按周升1.15%，升幅為15周以來最大。

盈翠兩房999萬沽

各區二手爆旺，青衣本月成交量逼近100宗，較2月份74宗急升三成，創10年新高。市場消息指，盈翠半島11座高層G室，實用面積533方呎，兩房間隔，座向東南，遠望維港煙花海景，屬「樓王」級數。業主叫價原本企硬1,000萬元，但見買家有誠意，最後象徵式減價1萬元，以999萬元賣出，創屋苑兩房分層戶新高，亦創青衣兩房歷來次高紀錄。原業主1998年以306萬元入市，大賺693萬元。據網上銀行估價，單位估值1,021萬元，比造價再高2.2%。

翻查成交紀錄，盈翠半島2座高層G室特色戶，2019年5月以1,048萬元易手，成為青衣歷來最貴兩房單位。同區二綫屋苑曉峰園亦破頂，2座頂層連天台戶以843萬元成交，創屋苑兩房歷史新高。

利嘉閣葉鎮江表示，大埔海日灣2期10座中層L室，實用面積304方呎，一房間隔，以550萬元易手，呎價18,092元，為屋苑首宗二手成交。