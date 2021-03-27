電影《狂舞派3》透視香港政府根本沒有與市民站在同一層次上溝通對話。這裡我要引入一位美國管理和心理學大師Abraham Harold Maslow（1908-1970年）的「需求層次理論」（Maslow’s hierarchy of needs）。這理論是有關心理健康發展，Maslow認為人類基本的訴求分開五個層次，他發現人類首先要滿足天生需求，然後才能激勵人心並循序漸進向達成自我實現的目標前進。

需求層次理論提及人類有五個層次的需要，第一、二層為低層次需要；三、四、五層為高層次需要。第一層為生理需要：它與我們的成長過程有着密不可分的關係，譬如︰我們基本生理需求是要吃得飽、穿得暖。我在1961年四歲來香港時，基本上是穿不暖、吃不飽的，這是因為貧窮、社會不夠資源發展，亦不能照顧不同需要人士，唯有自己拚命努力。

第二層是安全需要︰譬如你已能有得食、有得穿，你便會很想有一個安定的居住地方、就業，然後健康發展和建立財富，這便是第二層次的安穩。我的家庭在整個六、七十年代從小學至中學，都是在這安穩及基本生理需求上掙扎。

第三層是社交需要：主要分為兩方面，一是友愛的需要，即是每個人都需要與朋友、同事和家人保持融洽關係；同時亦追求歸屬感的需要，即是人都有一種需要歸屬於某個群體的感情，互相關心和照顧。

第四層是尊重的需要：每個人都需要被尊重和肯定。尊重的需要又可分為內部和外部尊重。內部尊重是指一個人的自尊心，確信自己有能力勝任各種能力範圍內的工作。外部尊重是指一個人受到別人的尊重、信賴和高度評價。

第五層是自我實現需求：人的終極訴求是最大可能地發掘和實踐自己的能力，在工作和生活環境中實現個人理想和抱負。

香港政府為何會陷入今天的不能夠functioning呢？就是因為他們根本沒有去聆聽溝通，忽視大部分市民的高層次需要。政府的想法仍然停留在六、七十年代，只是照顧大家的起居飲食和安穩，而沒有照顧大家的歸屬感和尊重。政府根本不知道過去40年的發展，使我們新一代年輕人已經不再擔心衣食住行基本需要。事實上，香港人付出過去40年的努力，令香港變成世界上首5名最富有的國際城市，年輕人要尋求的是歸屬感和受人尊重。這幾年，我退休後進入大學與這一代年輕人接觸，確認他們最重視的需要，正是受到尊重和與朋友之間的歸屬感。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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