【本報訊】港島再有新盤登場，富豪酒店集團（078）西營盤皇后大道西160號舊契項目尚瓏昨上樓書，設130伙，最細205方呎；復活節假期過後開價，料4月底開賣。

富豪酒店國際控股執行董事范統表示，尚瓏單幢設計，樓高31層，共有130伙，包括119伙標準戶及11伙特色戶。開放式戶佔14伙，面積205至242方呎；一房58伙，面積227至266方呎；兩房48伙，面積390至431方呎；三房10伙，面積477至483方呎。

范指，尚瓏兩邊及後方，與其他建築物之間預留7呎半空間，料提供露天茶座。基座4層為大堂、會所，以及空中花園。

其中21樓C室，屬面積477方呎的三房套房戶，比恒地（012）深水埗南昌一號的418方呎三房單位僅大59方呎。從模型可見，入門即見客飯廳區，右手邊為開放式廚房。右邊設一間睡房，左邊通往主人房及另一間睡房。由於要慳位，其中一間睡房採用趟門設計，闊得6呎，料睡床擺位困難。

另外，項目5樓設6伙平台戶，最奇特是A室及F室，屬兩房單位，面積393及390方呎，卻連691及557方呎平台，外形酷似一把手槍。客飯廳兩側均有門口通往平台，共有7道門，傢俬擺位要花心思。范統指，尚瓏復活節假期過後開價，部署4月底開賣。

維港滙III突開價 最平667萬

由會德豐及信置（083）等5家發展商合作西南九龍長沙灣新盤維港滙III，突擊開價，首張價單折實平均呎價25,868元，與本月初開價的第1期首批均價25,698元相若。據價單顯示，首推78伙，實用面積277至524方呎，定價833.6萬至1,641.6萬元，提供最高20%折扣。售價最平為1B座6樓E室，實用面積277方呎，開放式設計，折實價666.8萬元。最貴為1B座16樓A室，實用面積524方呎，兩房間隔，折實售價1,313.28萬元。