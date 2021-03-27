新盤市場熾熱，發展商積極推盤，會德豐等五大發展商，突擊推出旗下合作發展的「長沙灣地王」，西南九龍Grand Victoria維港滙III首張價單，首批涉及78伙，折實平均呎價25,868元，較維港滙I首張價單24,628元加價半成。會德豐常務董事黃光耀指，維港滙III首批項目同時坐享海景、池景及園景，以首張價單相當實惠，可謂「繼續開心價」，料最快明日開始收票。

黃光耀指，維港滙III共提供388伙，所有單位都為海景單位，主打細單位。首批單位78伙中有60伙為1房單位，主要由於1期項目中1房反應熱烈，幾乎全數沽清。首張價單折實售價666.88至1,313.2萬元，折實呎價24,075至28,356元，折實平均呎價25,868元。黃光耀指，相信在正式開售前有機會再加推單位，料仍然有5至10%加價空間，是次突擊開價，主要由於趁港人復活節假期未能離港，可以在期間到場睇樓參觀。

信置營業部集團聯席董事田兆源指，項目入場單位為1B座6樓E單位，實用面積277方呎的開放式單位，折實售價666.88萬元，折實呎價24,075元。田兆源指，項目推出市場後反應熱烈，維港滙I至今沽出253伙，套現34億元。而是次推出的78伙單位，折實市值6.83億元。

維港滙III388伙單位中，54伙為開放式單位、160伙為1房單位、108伙為2房單位、50伙為3房1套單位，並有14伙平台特色戶及2伙天際特色戶，為項目1A、1B座及2座。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略