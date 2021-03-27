新盤趕在復活節長假期推售，由會德豐地產發展的啟德Grande Monaco，日前加推4號價單共26伙，一房入場費847.1萬元起。項目今日連沽3伙，涉資逾4,100萬元，單位實用面積由501至573方呎，售價由1,206.8萬至1,504.8萬元，呎價24,087至26,262元。

發展商指，其中1B座29樓A室以1,504.8萬元售出，實用面積573方呎，呎價26,262元。買家於九龍區工作，認為區內交通便利，亦鄰近工作地點，購入作自住用途。

昨晚加推第4號價單，合共26伙，包括13伙高座單位，戶型由2房至3房，實用面積446方呎至573方呎；以及首度推出13伙低座單位，戶型由1房至3房，實用面積332方呎至645方呎。Monaco及Grande Monaco3個多月累售477伙，佔可售單位逾86%，套現逾60.7億元，呎價由21,264至35,352元，售價由596.6萬至4,928萬元。

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