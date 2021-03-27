巴西人口超過2億，發展金融科技潛力龐大，當中StoneCo（STNE）是巴西首間銀行以外的商戶付款企業，業務性質與Paypal相近，自上市就得到股神畢菲特的巴郡加持，料能在疫情過後重回升軌。

StoneCo於2018年10月上市，提供支付服務和綜合金融服務產品，定位是貼心靈活，服務去官僚化，不但成功在巴西跑出，還成為少數既有高速增長，也有能錄得盈利的新經濟公司。

與美國、歐洲和中國相比，巴西的線上支付使用率較低，但也排全球非現金交易量第四位，隨着巴西人越來越依賴信用卡和手機支付，而不是用現金做交易，StoneCo的潛在價值就浮現出來。

巴西銀行系統本來充斥着官僚主義，五大銀行（Itáu Unibanco、Banco Santander、Banco Bradesco、Banco do Brasil和Caixa Econômica）市佔率已達80%，但StoneCo的創辦人AndréStreet和Eduardo Pontes就看準2010年巴西的金融政策改變，共同創辦StoneCo，專注服務被忽略的小型企業，而這類每年收入約介乎2萬美元至2000萬美元的中小企在巴西有880萬家，StoneCo就是靠從中衍生的電子交易收取費用。

StoneCo發展順利，創辦短短7年時間，在2018年上市時就吸引到巴郡以3.4億美元及螞蟻金服等入股， 而這間公司自上市的表現也沒有讓投資人失望，2020年受疫情打擊下，StoneCo股價仍錄得1.57倍上升，跑贏較競爭對手PagSeguro，但市盈率高達120倍，遠高過對手，支撐市盈率主要靠盈利和交易總額增速（TPV），去年已錄得1.47億美元盈利。

但StoneCo近一個月大幅回調，股價較高位蒸發三分一，未來將繼續受到競爭對手如PagSeguro（PAGS）和MeracadoLibre所挑戰，但在後疫情年代，不少金融科技股更備受關注，StoneCo在利潤率、用戶數目、交易總額錄得增長下，中線價值仍值得憧憬。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！