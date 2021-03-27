共享辦公室供應商WeWork兩年前上市觸礁後，再次捲土重來，同意與一間特殊目收購公司（SPAC）合併上市。外媒報道，是次與BowX Acquisition合併上市，將令其公司連債務在內的估值達90億美元（約700億港元），並計劃集資13億美元（約101億港元）。

WeWork於2019年尋求上市時，估值曾高達470億美元，主要投資者為日本軟銀，至今估值大跌八成。軟銀於2019年底注資拯救WeWork時，其估值僅80億美元。

新估值反映WeWork於疫情下業務受到打擊，集團去年虧損32億美元，較2019年的35億美元虧損收窄，全球出租率由疫情前的72%，降至去年底的47%。

同意與WeWork的SPAC公司BowX Acquisition，由美國軟件商TIBCO創辦人Vivek Ranadive負責管理，BowX去年8月上市時已集資4.2億美元。作為交易一部分，WeWork須集資13億美元，其中8億美元來自私募股權投資（PIPE），投資者包括Insight Partners、Starwood Capital Group及Fidelity Management等。

華爾街日報/金融時報

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