【本報訊】隨着政府加快新界東北發展計劃，多間發展商起勢「插旗」。資本策略（497）夥泛海（129）持有的粉嶺古洞北鳳崗一帶地皮，向城規會申請放寬地積比率至4.2倍，以作住宅發展，涉及2,593伙。

擬建2,593伙住宅

據城規會文件顯示，上址位於粉嶺古洞北丈量約份第95約第6號（部份）等多個地段及毗連政府土地，位於鳳崗山旁邊，鄰近河上鄉路，多屬露天貨倉的棕地作業，佔地約27.2萬方呎，劃作住宅（乙類）用途，地積比率3.5倍。申請人提出將地積比率放寬兩成至4.2倍發展，構思興建11幢不多於23層高住宅大廈，提供2,593伙，平均面積約440方呎；另建1幢會所，總樓面約114.2萬方呎。申請人指，有關申請支持施政報告及長遠房屋策略訂定的目標，而且增加發展密度不會對已規劃的基建帶來不良影響。

古洞北、粉嶺北發展踏入落實時期，港府2019/20年度宣佈推出兩幅古洞北住宅官地至賣地計劃，其中古洞第25區用地亦於昨日起招標，4月23日截標。多個發展商加速在區內發展，包括長實（1113）去年就古洞北兩幅地皮申請放寬地積比率兩成，興建約1,136伙。