【本報訊】美團（3690）業績差過預期，按非國際財務報告準則計量（Non-IFRS，經調整），公司去年第四季轉虧14.36億元（人民幣，下同），拖累全年經調整EBITDA及溢利凈額均按年減少逾三成至47億元及31億元。公司更預警，加大新業務的投入可能會對整體財務業績造成重大負面影響，且可能因對社區電商業務的擴張，未來幾個季度繼續錄得經營虧損。

分析普遍預期，資金對高估值股份有戒心，並受累美團虧損大過預期，短期股價將插至少一成。美團業績之所以令市場大跌眼鏡，主要「死因」在於新業務，包括美團優選及商戶對商戶服務（B2B）的經營虧損幅度較預期大；去年第四季新業務經營虧損由13.18億元擴大至60.02億元，累及全年新業務經營虧損由67億元大增至109億元。

專家：走啦，唔通溝貨？

美團解釋，始終更關注投入所帶來的長期增長而非短期利潤，「堅持長期導向的投資理念，更重要是對中國未來的經濟發展前景抱持樂觀態度」。雖然此業務仍處於探索的初期階段，相信該業務可為消費者及農戶等上游供應商帶來巨大價值。資料顯示，美團上季在逾2,000個市縣推廣社區電商模式「美團優選」，並已覆蓋全國90%以上市縣。

董事長兼首席執行官王興在業績會上指出，美團優選是非常初步階段，隨用戶群增加，普及至不同城市，將會是非常大的商業體量。他續指，面對阿里（9988）、京東（9618）的基建，公司大量投資在物流及倉庫等，一旦有足夠基建即擴大自己用戶群，「投資者不要對未來財務表現有負面影響感意外，因長遠來說新業務給公司很大的機會」。

銀河證券業務發展董事羅尚沛直言美團業績「好離譜」，「過萬億市值，舊年只有咁嘅收入」。他表示美團市盈率過高，加上市況不容過多幻想，料股價將跌穿300元，甚至直插260元，不建議現階段買入。至於已入手的投資者，他稱「走啦，唔通溝貨呀？」

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，「新業務一定需要前期投資，但現時最大問題係市況差，資金由盲追收入增長，改為尋找穩定盈利公司，市場未必buy美團嘅進取行為。」他又指現時全球銀根收緊，不容易融資；市場對於高估值股份戒心仍重，預計股價將受震盪，料最壞穿250天線至240元。

餐飲外賣上季收入升37%

公司全年收入按年升18%至1,148億元；經調整盈利則按年跌33%至31.2億元。期內，餐飲外賣繼續產生龐大網絡效益，公司表示，低線城市仍然為去年用戶增長的主要動力，大多數新用戶來自三線及以下城市。受惠買賣交易筆數按年急升，交易用戶數目增13%至5.1億；活躍商家數目按年升一成至680萬；日均交易筆數按年增16%至2,770萬筆。

按季計，餐飲外賣、到店、酒店及旅遊及新業務上季收入215.4億、71.4億及92.4億元，按年分別升37%、12%及52%。而餐飲外賣及到店、酒店及旅遊經營溢利分別為8.8億及28.2億元，按年升83%及21%。