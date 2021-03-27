即將踏入4月DSE季節，過去一年受疫情影響，學校停課停足大半年，莘莘學子無法回校上堂及溫書，樓上自修室頓成他們的新蒲點。在2016年開業的Desk-One近期生意急增，趁住租金下滑，逆市擴充旺角旗艦店；此外，今年初更睇準酒店空置率高企，與開業僅3年、位於北角的維港凱悅尚萃五星級酒店合作，將酒店房改造成自修室，成為逆市下新商機。

疫情持續除了影響一眾學生，本港酒店業生意同樣大受影響，現時酒店房間空置率高企。Desk-One睇準酒店空置成新商機，今年初與香港維港凱悅尚萃酒店合作，改造位於7樓的6間酒店房作為自修室。香港維港凱悅尚萃酒店是一間開業3年的五星級海景酒店，位於北角渣華道，原屬新地（016）北角豪宅項目海璇的酒店部份，在2018年7月開業，原名是海匯酒店（Hotel VIC on the Harbour），不過在一年後就轉手予凱悅酒店集團經營，改名為香港維港凱悅尚萃酒店。

自修室收費方面以人頭計算，分工作枱及獨立房兩種類別，當中工作枱每30分鐘25元（最低收費50元），平日Day Pass 148元、周末178元（Day Pass最長8小時）；獨立房最少3人收費，即一小時收150元（Day Pass最長6小時）。除了北角店外，其他分店基本收費每30分鐘22元（最低收費44元），設有Day Pass，平日128元、周末148元。

記者分別實測北角酒店自修室的工作枱及獨立房環境，首先，記者到訪自修室的5日前向Desk-One book房並付款。到訪前一日，職員以WhatsApp提供登入戶口，戶口內附有QR Code。到訪當日，在酒店大堂check in，向酒店員工展示QR Code登記入住，並填寫健康申報表，之後就拎到房卡。

自修室房間位於7樓，拍卡可到達7樓及其他公共區域，不能到達其他樓層。首先進入工作枱房間。房間屬於酒店中最細的標準客房，面積約253方呎，官網顯示一晚房價為750元，現時有8折優惠，即一晚600元。一入門左手邊為浴室，對照官網圖片，原本房間設置的雙人床或兩張單人床已搬走，換成3張長工作枱及2張細枱，並放置多張電腦椅。房內配有一部膠囊咖啡機及一個茶壺，不過房內不設咖啡膠囊、茶包及零食，用戶需前往走廊公共地方取用。景觀方面，房間大窗對正行車天橋，不過可以側望維港海景。

記者入房時，房內另有一男一女在使用房間，女的是一名30餘歲女士，正在用電腦處理文書，偶爾細聲用電話傾公事，又拎一個飯盒進食；男的年約20歲，他的枱上放了一叠厚厚的大學講義。記者揀了最後排位置坐低，同時是最貼近浴室。當放下行裝準備拍攝時，突然聽到廁所傳來水聲，記者向後一望，竟然透過玻璃清楚見到該男生在馬桶前面站着小便，而他似乎完全未有為意浴室簾子沒有放下，加上自修室相當安靜，他的尿聲可謂響徹整個房間，場面一度十分尷尬。

至於另一間為獨立房，同樣位處7樓，大細與工作枱房間一樣，向海景觀亦相若。房間正中央放置一張長形木枱，備有8張椅子，靠牆位置放有一張白板，方便開會或上課使用。至於窗邊，就保留原有的沙發，可以休息時使用。

負責人Kenneth表示，Desk-One最初創業念頭，源於見到考試期間的自修室經常會爆滿，外面Cafe又太嘈不太適合溫書，土地問題下，學生好難搵到安靜舒服的環境讀書或工作，他們認為付費的樓上自修室在香港或有市場，於是在2016年10月開設銅鑼灣首間樓上自修室。

現時Desk-One在全港有5間分店，包括最大的旺角店，面積達3,000方呎，裝修風格行本土懷舊文青路線，店內分Reading Lounge、Quiet Focus Zone及Private Rooms三個區域，Reading Lounge放置不同大小、款式的枱凳方便工作；Quiet Focus Zone則必須保持安靜；而Private Rooms就供人開會或上Zoom用。另外，店內提供咖啡、花茶及零食，亦有基本文具提供。

Kenneth指，近期客戶群當中，以work from home的上班族佔多數，因為他們家中或沒有安靜的環境工作，加上要用Zoom開會，自修室正好符合他們的需要。另外，即將踏入4月的考試季節，高中生及大專生的使用率亦相當高，而臨近DSE開考，近期應屆考生亦是自修室常客。

以訪問當日（周二）為例，自修室在早上11時開門，半小時後入座率已接近4成，可見自修室生意不錯。Kenneth指，因為旺角店入座率較高，去年中適逢樓下一個單位剛好有租戶退租，他們很快便與業主洽租，順勢擴充旺角分店，現時旺角店月租約6位數字。

就讀大專4年級的鄧同學表示，近一年經常光顧付費的樓上自修室，因為屋企環境不夠安靜，家人經常開電視或播片，令她難以專心學習。至於出面的Cafe亦有時嘈雜，早前晚市堂食禁令，學生要6點離場，相當不便；她的校舍位處柴灣，有時想約同學傾project或溫書，寧願揀個位置方便的樓上自修室。

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