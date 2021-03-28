●中石化（386）去年收入為2.1萬億元（人民幣．下同），按年跌28.8%；盈利為329.24億元，按年跌42.9%，每股盈利27.2分，派末期息13分。

公司並指，今年首季淨利潤預計160億元至180億元。

公司另公佈，擬以總代價約68億元購入母公司資產、包括以57.69億元購買盛駿公司持有的海南煉化25%的股權；並以1,999萬元購買資產公司持有的滄州東麗40%的股權；以1.382億元購買資產公司持有的滄州分公司聚丙烯及公用工程業務資產等非股權類資產及以7.15億元的購買東方石化持有的存貨、設備等非股權類資產。

●中國太保（2601）去年實現營業收入4,221億元（人民幣．下同），按年升9.5%；凈利潤為245.84億元，按年下降11.4%。每股盈利2.63元。派末期息12分及30週年特別股利10分。

●康龍化成（3759）去年收入為51.33億元（人民幣．下同），按年升36.6%，非國際財務報告準則經調整淨利潤為11.72億元，按年升93.8%；每股盈利1.4825元，派末期股息，每10股股份3元（每股30分）。

●正榮服務（6958）去年收入為11.02億元（人民幣．下同），按年升53.9%，盈利為1.71億元，按年升62.9%，每股盈利19分，派末期息7分。

公司指，至去年集團物業管理服務的合約建築面積約為8,740萬平方米，按年增長約1.362倍，在管建築面積達約4,130萬平方米，按年增長約80%。

●保利協鑫（3800）及協鑫新能源（451）指，原定於3月29日會議，以考慮及批准去年全年業績，由於需要更多時間落實全年業績，刊發全年業績之日期均將延期至3月31日。

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