財政司司長陳茂波今早發表網誌，指疫情反覆來襲嚴重干擾社會及經濟民生，對低收入階層的壓力尤為顯著。

在網誌中，日前立法會財委會通過支援失業人士的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，稱由政府提供150億港元的承擔額，為合資格借款人提供優惠低息貸款。陳茂波感謝立法會財務委員會通過了相關撥款申請，會繼續與按證保險公司及銀行界努力落實各項細節安排，目標在下月內推出計劃。

除了透過臨時失業貸款計劃，向失業人士提供財政上的輔助選項外，政府也透過其他措施全力創造更多就業職位。例如新一份預算案中便提出額外撥款66億元，創造約三萬個有時限的職位。此外，針對不少基層市民疫情下開工不足，政府已建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，為期一年。有關建議也剛獲財委會通過，會爭取六月起實施。

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的申請人須為18歲或以上香港永久性居民，申請貸款時已失業至少兩個月，並可證明已失去在香港就業所得的主要經常收入。自僱人士、自由職業者、散工或臨時工等如能提供失業聲明，並證明已失去主要經常收入，也可申請。每人最高貸款額為指定期間任何三個月的平均月入的六倍，上限為8萬元。最長還款期六年，可選擇首12個月還息不還本。年利率固定為1%，在貸款期滿或之前全數還清貸款便可獲全數利息回贈。

陳茂波中前未有跟隨問責團隊接種科興疫苗，他其後社交網站上載多張接種疫苗的相片「補飛」，更在文尾標籤科興疫苗英文名稱「Sinovac」，未知是否接種科興。他在網誌提到，早前已接種了第一針疫苗，感覺良好，並準備在這星期接種第二針。

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