昨日看到友欄程凱寫數碼人仔,想起戚風生還有一篇央行加密貨幣的文章未找數(如果仲有人記得的話)。咁啱美聯儲行長鮑威爾上星期出席國際結算銀行(BIS)會議講到加密數幣,正好再續這個題目。

傳媒集中報道鮑生如何貶低加密貨幣,包括說它們沒有儲存價值、沒有任何東西支撐,而且最重要的是加密貨幣不會是美元的替代品,卻忽略了鮑生講了「不急」推行數碼貨幣項目(原文是”we don’t need to rush this project”)這個重要訊息。其實這等如告訴大家,美國都準備加入這場央行數碼貨幣(CBDC, Central Bank Digital Currency)的戰場。

事實上,正如拙欄上次寫過,全球央行看着Bitcoin為首的加密貨幣壯大,已經醒覺it is not a joke。所以都抱住「if you can’t beat them, join them」態度加入戰場。巴哈馬去年10月便推出全球首個CBDC,名為sand dollar。同期人民銀行亦在深圳試行數碼人仔。相比之下。美國CBDC項目去年8月才開波,交由波士頓聯儲行(Boston Fed)與麻省理工大學(MIT)合作,明顯慢咗半拍。

看着這幾年科技的發展,大家都明白game changer takes all的道理,就是誰先做大做強,誰就說了算。鮑威爾也許可以不放bitcoin在眼內,但肯定不能輕視數碼人仔的野心。數碼人仔就是一件made in china的金融武器,用來突破美金系統的多年制肘。

不過又咁講,數碼人仔並不只美國一個對手,據BIS最近一個調查顯示,全球六成央行正在考慮發行CBDC,當中14%央行正在進行試點測試。而佔全球人口五分之一的中央銀行將會會在未來三年內推出零售版本的CBDC。

CBDC大混戰的結果除了是國力競賽,更很大機會變成淘汰私營加密貨幣的轉捩點。投資這類資產的朋友自己睇路了。

戚風生

