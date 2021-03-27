《禮拜日睇樓》去粉嶺，3月都未完，粉嶺上水二手成交量已超過110宗成交，超過上月全月成交量100宗，交投量最少按月增加10%，其中區內熱門屋苑是距離港鐵粉嶺站約10分鐘步程的牽晴間，過去是內地客熱捧屋苑。今次邀請中原地產代理推介一個牽晴間的「移民盤」，為中層3房單位，實用555方呎，叫價748萬元，由於業主已經移民，相信價錢仲有得傾吓。

中原地產甘莉芳表示，粉嶺上水區3月份已超過110宗成交，已經超越上月全月錄約100宗紀錄。其中最多成交3個屋苑，包括牽晴間、花都廣場及粉嶺中心，而截至今日為止，牽晴間錄得約20宗成交，比較上月全月錄得14宗成交為多。交投增加，3個屋苑的平均實用呎價都比上個月上升約2%，而牽晴間平均實用呎價約1.38萬元。牽晴間現時約50個放盤，其中4條鎖匙盤、10個連租約放盤。

今次推介筍盤是粉嶺牽晴間9座中層G室，實用555方呎，間隔3房1套，叫價748萬元，比較今個月屋苑同類型單位成交，為5座中高層向墳景單位成交價以約760萬元，而今次介紹單位叫價為低。由於今次介紹的單位業主已經移民，相信價錢仲有得傾。另外，粉嶺南有5個私人屋苑，可以提供3房1套間隔單位的屋苑就只有牽晴間。

單位玄關位可做鞋櫃，廚房擺到洗衣機及雪櫃。兩邊廳設計，有對流窗，客廳向東北，景觀開揚，遠望山景，近望屋苑泳池。雖然望到粉嶺公路，但該路段已裝置隔音屏。近客廳的一間細房擺了一張下層書桌上層睡床的傢俬後，仍有空間放置一張書枱。另一間細房足夠放置2呎半至3呎闊的睡床，但有些住戶會在走廊位加裝一道門，將這細房與主人房間隔成子母房，或者將細房變成衣帽間。兩個廁所都有氣窗，其中客廁浴缸改做企缸，預留位置擺乾衣機或洗衣機。全屋天花地板牆身算企理。

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