隨着加拿大政府在2月開放「青年人才」工作簽證予香港人，再次掀起加拿大移民潮和走資潮。加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）數據顯示，去年從香港銀行轉移至加拿大銀行體系的資金達436億加元（約2,690億港元），創2012年以來新高。當局去年接獲8,121宗來自香港的簽證申請，按年升約10%。

溫哥華地產經紀Betty Chu指，港人查詢加拿大物業的個案增加，有香港買家屢次買加拿大物業都被高價爭盤，一屋難求。當地更有發展商趁市旺，竟主動借錢給回流港人上車，毋須收入審查，乘機散掉貴價貨尾屋。

今年38歲的周先生，計劃今年回流加拿大，想在溫哥華買大約100萬至150萬加元的獨立屋，但屢次向心水物業出價後，被其他買家以更高價買走，「經紀說買家不想和我們談，說樓盤已經被搶了，爭樓爭得很厲害。」

提供八成按揭 利息較高

當地有發展商趁旺市吸客，稱可以提供八成按揭予持有加拿大護照人士，包括香港回流買家，並免除入息和背景審查。在加拿大，這種業主或發展商直接借按揭予買家的做法稱為Vendor Take Back Mortgage（VTB）。這種借貸手法並不常見，而且按揭利率一般比銀行高，通常買家向銀行申請按揭後仍未無力支付首期，便會考慮借VTB上車。

Betty指，有發展商推售一個位於列治文的獨立屋屋苑，業主提供八成按揭，首3年定息2.45厘，比當地銀行利率1.85厘高，之後則以加拿大央行的最優惠利率計算，還款期25年。她認為該VTB條款對剛回流加國、未有固定入息而未能借按揭的買家有一定吸引力。