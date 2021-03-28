發展5G為全球趨勢，可惜本港上市的5G股走勢超級弱雞，以長飛光纖（6869）為例，2018年初於40蚊見頂後，跌足三年有多，股價蒸發四份三，搞邊科？死因同仿制藥股一樣：集中採購。有無轉機？睇埋以下分析。

長飛為全球光纖光纜龍頭，技術毋庸置疑，可惜一直依賴國內市場，2019年海外收入佔比僅21.4%，收入來源集中，集中採購一出就對公司營收帶來巨大衝擊。2019年光纖光纜降價近50%，2020年均價再劈30%，兩年合共跌價65%，堪稱對行業極限施壓，生產技術不高，成本控制不佳的企業必然大量被淘汰，作為行業龍頭的長飛，捱過呢一轉洗牌，供應減少配合需求回升，即使再來一次集採購，降價壓力亦會較輕，有利經營狀況谷底反彈。

睇番最新業績，受惠海外收入增長26.6%帶動，去年長飛收入回升5.8%至82.2億元（人民幣．下同），海外收入佔比升至25.6%，逐步減低集採的衝擊，方向正確。淨利潤5.44億元，下半年環比回升6.8%，為2018年以來首次。新收購的四川光恒帶來5億元收入，主要生產光纖通信設備器件（如光模塊及光器件）及軟體開發，未來將受惠數據中心建設的需求。

估值方面，2020年每股盈利折合0.84港元，現價（9.88港元）計歷史市盈率11.8倍，市賬率0.76倍，相當低殘。值得注意，長飛A股自2月低位已回升13%，完全無視2月中以來A股的跌浪，轉勢味濃。H股周線圖RSI亦已見底背馳，小注試撈無妨，設定買入價8%止蝕即可。

魏力

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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