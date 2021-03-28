新盤市場氣氛持續升溫，由會德豐、信置（083）等五家發展商聯手打造、有「長沙灣地王」之稱的西南九龍維港滙I早前多輪銷情熾熱，項目第三期日前突擊推出首張價單。發展商指，最快復活節檔期開賣。

會德豐常務董事黃光耀指，維港滙III今日起收票，最快短期內加推，並將視乎收票情況，有機會於復活節長假檔期開售。項目日前以折實平均呎價約2.58萬元，首推78伙，較項目一期首批提價半成。信置營業部聯席董事田兆源表示，是次開價仍屬「開心價」，相信加推單位仍有一定加價空間。

維港滙III共提供388伙，所有單位均享有海景，並以細單位作主打。項目首張價單涉及78伙，實用面積介乎277至524方呎，戶型由開放式涵蓋至兩房單位，當中包括60伙一房單位；維持最高20%折扣優惠，首張價單折實售價666.88至1,313.2萬元，折實呎價24,075至28,356元，折實平均呎價25,868元。

長實沙田名日·九肚山下周四賣73伙

趁近期新盤市旺，長實地產(1113)旗下沙田名日·九肚山，下月1日推售該盤73伙單位，其中35伙透過價單方式出售，另有38伙透過招標出售。為促銷餘下單位，下月1至11日入市該盤買家，可選用建築期付款，買家可向發展商承造一按80%，入伙前只付樓價10%，只需提供入息證明，無須壓力測試，樓價餘款於入伙時付清。

逸璟‧龍灣更新價單 個別減幅近10%

儘管近期新盤市場熾熱，新盤一個接一個推出，惟亦有個別新盤要減價出售。內房中冶(1618)的青龍頭逸璟‧龍灣，因項目後方斜坡問題，導致項目延期收樓，發展商更新項目價單，當中約有23伙單位定價作出調整，減幅由8%至10%。

價單顯示，減幅較顯著為1座2樓A室，實用面積928方呎，3房單位，最新定價1,461.8萬元，實用呎價15,752元，有關單位於2018年12月首度推出時，定價1,620.3萬元，是次修定後定價，減幅為9.8%。項目同時出售車位，若買家選擇指定單位，車位獲半價折扣。

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