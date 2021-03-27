【本報訊】市場憧憬美國經濟活動重啟，美股上周五（26日）造好，3大指數齊升逾1%。道指收報33072點，升453點；標指升65點，兩者同創收市新高。納指雖升161點，收報13138點，惟全周累跌0.58%，連續第二個星期下挫，道指和標指卻按周升1.36%和升1.57%。

愛奇藝跌13%

中概股的洗倉活動持續。美國證交會（SEC）上周四宣佈執行《外國控股公司責任法》，要求外國公司須符合美國的統一審計標準，此舉被視為針對中國企業的監管行動，百度上周五美市最多瀉近15%，收市時才隨大市回穩至208.61美元，升1.97%；騰訊音樂曾挫近兩成，收市仍跌1.28%；愛奇藝跌13.2%。

共享辦公室供應商WeWork兩年前上市觸礁後，決定靠特殊目收購公司（SPAC）「翻生」，計劃與BowX Acquisition合併上市，將令其公司連債務在內的估值達90億美元，但比前年470億美元的目標估值，低逾八成。

另外，美國商務部上周五表示，將就訊息和通訊技術與服務（ICTS）的新法規徵詢公眾意見。該法規主要是將賦予政府權力，去干預美國企業與中國、俄羅斯等國的技術公司進行交易，因其可能對美國政府構成安全威脅。