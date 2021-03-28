將軍澳英明苑錄三房單位以728萬元成交
樓市氣氛轉熱，將軍澳二手成交直迫500宗。香港置業劉浩勤表示，居屋英明苑剛錄三房戶成交，造價728萬元，呎價1.12萬元。
劉浩勤指出，單位為C座高層2室，實用面積 645方呎，建築面積826方呎，業主去年11月已放盤，當時叫價798萬元，相隔4個月，買賣雙方協議以728萬元沽出，累減價70萬元，實用呎價11,287，建築呎價8,818元，原業主於20147月斥428萬元買入，是次沽出，帳面賺300萬元，7年升幅達70%。
本月至今，整個將軍澳已錄469宗二手成交，超越今年1月錄415宗新高水平，再度刷新買賣宗數紀錄，為有額外印花稅(SSD)後最高紀錄，反映市場交投氣氛熾熱。
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