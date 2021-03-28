彭博報道，上周五高盛疑替客人空前拋售價值105億美元股份，令市場猜疑神秘賣方的身份，以及本周是否會有更大規模拋售。

彭博引述知情人士透露，高盛在上周五美股開市前拋售5,000萬股騰訊音樂、3,200萬股唯品會以及1,000萬股百度，全屬中概股，價值66億美元；之後亦拋售ViacomCBS Inc.、Discovery Inc等股票，價值共39億美元。

騰訊音樂上周五曾跌至16.31美元，後跌幅收窄，收報20.1美元跌1.23%；唯品會收報31.19美元跌2.36%；百度跌5.56%報214美元。而ViacomCBS跌27.31%、Discovery跌27.45%。

瑞士Bellevue Asset Management AG投資組合經理Michel Keusch指：「在25年的職業生涯中從未見過如此大的規模（magnitude ）。」

報道提到，美股不時出現大宗交易，但其規模及多次出現在正常交易時間就十分罕見。Wealthspire Advisors的高級副總裁Oliver Pursche指，拋售非常不尋常（This was highly unusual），並指高盛管理著120億美元資產，「他們是否完成（拋售）？還是星期一及二將會繼續，市場將承受到另一波衝擊？」

這些交易引發了涉及股份價格大幅波動，並引發了相關對沖基金或家族辦公室陷入困境，被迫出售股份。Pursche續指，拋售令人擔心是清算一隻還是多隻基金，並指另一波大宗交易可能會迫使基金經理重新評估他們對某些股票的承諾。

IPO Edge引述知情人士指，幾間與對沖基金Archegos Capital Management LLC有聯繫的主要投資銀行因平倉，導致ViacomCBS和Discovery的股價暴跌。CNBC亦報道，上周五部份中國互聯網ADR大幅波動因Archegos Capital被迫平倉。

CNBC報道指，Archegos Capital由前老虎基金股票分析師Bill Hwang創辦。消息人士稱，由於Archegos槓桿比例很高，被迫出售可能與追加保證金有關。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略